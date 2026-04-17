Russell dice que quiere que Verstappen se quede en la F1, pero que "entendería" si se marchara. Foto: AP

(AP).- George Russell afirma que no quiere que la Fórmula 1 "pierda" a Max Verstappen, mientras el tetracampeón expresa su descontento con los nuevos coches.

Verstappen ha sido el crítico más acérrimo de la dependencia de los monoplazas de 2026 de la energía eléctrica y de las concesiones que esto obliga a hacer a los pilotos en pista. Incluso sugirió que podría ser su última temporada en la F1.

Russell es un antiguo rival de Verstappen y tiene su mejor oportunidad hasta ahora de ganar el título gracias al excelente comienzo de temporada de Mercedes. Se encuentra a nueve puntos de su compañero de equipo, Kimi Antonelli, antes del Gran Premio de Miami, que se celebrará dentro de dos semanas.

“La Fórmula 1 es más importante que cualquier piloto. No querríamos perder a Max porque creo que todos disfrutamos compitiendo contra él”, dijo Russell el viernes, y sugirió que algunas de las críticas de Verstappen podrían deberse a que él y Red Bull no están entre los contendientes al título.

“Las quejas que tiene actualmente son diferentes a las de Mercedes, Ferrari y McLaren porque estamos en la parte delantera de la parrilla.”

Russell afirmó que el interés de Verstappen por incursionar en otros eventos, como las carreras de resistencia de autos deportivos, podría estar relacionado con el hecho de que "ya no tiene mucho más que lograr" en la Fórmula 1.

“Mi objetivo ahora es convertirme en campeón del mundo de Fórmula 1. Si tuviera cuatro títulos, probablemente estaría haciendo lo mismo”, dijo Russell. “Él está en una etapa muy diferente de su carrera y creo que se entendería si se quedara y se entendería si uno se fuera”.

Russell observa los cambios

Russell afirmó que los posibles cambios en el reglamento han sido una de sus principales preocupaciones durante el inesperado parón de mitad de temporada provocado por la cancelación de las carreras en Bahréin y Arabia Saudí.

Russell quiere recuperar la sensación de ir a fondo en la clasificación, con menos necesidad de levantar el pie del acelerador y generar potencia eléctrica, y afirma que esto se ve favorecido por una mejor relación entre los pilotos y el organismo rector, la FIA.

“La FIA ha mantenido mucha comunicación con varios pilotos, y ha sido una comunicación colectiva. Y, al menos desde el punto de vista técnico de la FIA, probablemente sea la relación más estrecha que hemos tenido con ellos en muchos años, así que es muy positivo verlo”, dijo.

Antonelli se encoge de hombros ante la presión

Tras ganar dos de las tres primeras carreras y convertirse en el líder más joven de la clasificación de la F1, para Antonelli lo importante es mantener el impulso. El italiano de 19 años ha estado trabajando en su condición física y dice sentirse más relajado que en su temporada de novato el año pasado.

“Obviamente, George es muy fuerte y sus competidores se irán acercando, así que solo tengo que seguir haciendo lo que estoy haciendo, intentando subir el listón poco a poco”, dijo.

Ser el primer italiano en 20 años en ganar una carrera de F1 significa mucha más atención en su país, pero Antonelli dice que eso no le afectará.