Sancionan a Sergio Bueno por incidente contra la árbitra Katia Itzel García

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer que el entrenador del equipo Mazatlán FC, Sergio Bueno, fue objeto de una sanción por incurrir en una conducta impropia después de ser expulsado por la árbitra Katia Itzel García en el partido del pasado 12 de abril ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario.

A través de su Comisión de Diversidad y Género, la FMF determinó que Bueno fue castigado con una multa económica así como con la realización de horas de labor social orientadas a la promoción de la equidad de género.

Además, el estratega de los Cañoneros deberá cumplir reglamentariamente su partido de castigo derivado de la expulsión, por lo que no salió al banquillo en el duelo entre el conjunto mazatleco y el Querétaro en el puerto sinaloense.

“Adicionalmente, se apercibió al director técnico respecto a su conducta futura”, se lee en un comunicado emitido por la Federación. “La FMF reitera su compromiso con la aplicación estricta de la normativa y con la promoción de valores de respeto, inclusión y equidad en el futbol mexicano”, agrega el documento.

El descontento de Sergio Bueno vino a partir de que la árbitra silbara el final de la primera parte justo cuando se gestaba en medio campo una jugada de potencial peligro de gol en el ataque del Mazatlán, por lo que el entrenador reclamó airadamente la acción y García procedió a expulsarlo del partido.

En su camino al vestidor, testigos en la cancha de Ciudad Universitaria reportaron comentarios misóginos del entrenador respecto a la silbante recién seleccionada para ser parte de los colegiados centrales en el Mundial de futbol.

"Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene huevos", se escuchó increpar a Bueno, en una declaración que pronto se viralizó en redes sociales y que incluso provocó el pronunciamiento de la Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), haciendo un llamado a la FMF para que tomara medidas.