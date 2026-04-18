Les guste o no les guste: el Atlante cumple 110 y lo festeja en el Ángel de la Independencia (Videos)

Les guste o no les guste: el Atlante cumple 110 y lo festeja en el Ángel de la Independencia. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al pie del Ángel de la Independencia, el Padre Julio de la Parroquia el Sagrado Corazón del Arenal, invoca a Dios y a los Santos Evangelios, pide reconocer pecados, invita al perdón y recuerda a los atlantistas que han partido al Cielo. Acto seguido, bautiza simbólicamente a los cientos de seguidores del Atlante FC, quienes rugen con el cántico: “les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, el Atlante es su padre, y si no, ¡que ching…a su madre!

Una aglomeración se congregó con cita a la 1:30 de la tarde de este sábado 18 de abril en el Ángel de la Ciudad de México para una celebración en memoria de los difuntos, vitorear y celebrar el regreso del histórico equipo a la capital del país y a Primera División, y posteriormente, marchar en caravana por Reforma.

Desde la Glorieta del Ahuehuete, Chevo, nieto de Tito, fundador de la Banda de Tito, organiza los instrumentos y ordena al núcleo duro. Varios vienen con camisetas en la espalda con la leyenda La Porra Brava Tito, Tepito, la 12. Tatuados en la piel, hombres y mujeres portan los bombos, las trompetas y las banderas que se agitan.

Otro de los cánticos que alude a Tepito, con entonación de hinchadas argentinas, indica: “Vengo del barrio más humilde, al Potro lo sigo a donde va…”. Hay mamás que caminan con sus bebes. Javor, bosnio-mexicano quien hizo el viaje desde Puebla le dice a Proceso: “si bien mi familia es de Bosnia, México nos dio todo, conectar con el Atlante es vincularme con la historia del futbol mexicano”. Con la fiesta en curso se dirigen hacia el Ángel, donde una multitud ya los espera y ahí realizan el ritual, mezcla entre misa católica y ceremonia de pasión, por el futbol y los seres queridos, los que están y los que ya no.

Carlos y Nori sostienen una foto de Carlos Sierra, papá del primero, quien dejó este mundo el 6 de febrero pasado. Al recordar a su padre, Carlos enfatiza que toda la familia es atlantista de corazón. A unos metros vemos a un joven con lo que intuimos es también la foto de su padre. Se trata de Arturo, quien vino desde Iztapalapa. Cuando nos menciona a su difunto, Omar Serrano, sus ojos se llenan de lágrimas. Omar partió el 10 de marzo de este año: “es muy triste, no hay consuelo” nos dice Arturo. Un amigo lo abraza. A pesar del dolor, Arturo está ahí, firme con los colores azulgranas en medio de la procesión.

Al darle la vuelta al Ángel, la caravana avanza por Paseo de la Reforma. Un Cadillac negro se lleva los reflectores. Mientras el carro de lujo avanza lentamente, la porra lo sigue en el pleno sol de la tarde capitalina. Lourdes Velázquez, de 72 años está con su hermana Elvira, unos pocos aniversarios menores. Las hermanas tocan las matracas junto a Ingrid, quien a sus 8 años ya vive la pasión de su familia por los colores. Entre la multitud hay muchas máscaras de lucha libre junto a banderas que envuelven los cuerpos. Raúl Cruz vino con su pareja y con su perro Magui, que pasea sereno hacia el lugar de destino.

Desde el Cadillac nos comentan que se pidió permiso a la Alcaldía Cuauhtémoc para hacer este recorrido. Se han cerrado vialidades. Unos cuantos policías escoltan el frente, otros discretamente a los costados y algunas patrullas siguen a la multitud.

La caravana gira en Minerva, avanza varias cuadras y dobla, con el paso de la fiesta futbolera por Durango, hasta llegar a la placa conmemorativa sobre la calle Valladolid que celebró el centenario del club en 2016: “Aquí nació el equipo del pueblo” rinde el tributo. Le preguntamos a Tito, hijo del fundador de la porra que hoy dirige Chevo, y que combina actualmente las raíces de Tepito con los cánticos argentinos, qué significa estar ahí. Tito no duda en responder: “estar cerca de mi padre y apoyar al Atlante como toda la vida”. Atrás luce una bandera con el rostro del fundador que acercaron cuando percibieron el intercambio de palabras y las fotos para Proceso.

La fiesta continuará en el salón Los Ángeles desde las 5 de la tarde con el DJ Tarzanon, la Gran Orchastra, la Sonora Santanera y la Sonora Dinamita. En el Metrobús de regreso, luego de cubrir la celebración pública encontramos a Juan Carlos, junto a Gina y los sobrinos, Germán y Alejandra. En realidad, solo Juan Carlos es atlantista, pero la familia lo acompañó para la celebración. Nos recuerda Juan Carlos que el clásico del futbol mexicano en los años 1940 era el Atlante contra el Necaxa.

Y si bien el alguna vez llamado equipo del pueblo tiene menos seguidores que en viejas épocas, la pasión permanece en las venas de todos los que se dieron cita este sábado y los muchos que no pudieron estar. Los atlantistas verán a partir del 31 de julio de 2026 a su equipo disputar otra vez partidos de Primera División cuando arranque la Liga MX después del Mundial. Esto, pasados ya 12 años desde que descendieron en 2014 a la segunda categoría del balompié mexicano.