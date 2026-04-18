Real Sociedad gana la Copa del Rey tras vencer en penaltis al Atlético de Madrid

Copa del Rey
Real Sociedad gana la Copa del Rey tras vencer en penaltis al Atlético de MadridDe siete finales que ha disputado en la Copa del Rey, la Real Sociedad ha ganado tres veces este torneo.
SEVILLA, España (AP).- Este día, la Real Sociedad venció al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis y se proclamó campeona de la Copa del Rey.
Tras finalizar el partido 2-2 en la prórroga, el portero de la Real Sociedad, Unai Marrero, detuvo los disparos de Alexander Sorloth y Julián Álvarez, y Pablo Marín transformó el último penalti para sentenciar la tanda de penaltis por 4-3.
La Real Sociedad necesitó 14 segundos y solo tres jugadores que tocaron el balón justo después del saque inicial para adelantarse en el marcador gracias a un gol de Ander Barrenetxea.
Ademola Lookman empató para el equipo de Diego Simeone con un gol en el minuto 19, pero un penalti transformado por el portero Juan Musso permitió a Mikel Oyarzabal devolver la ventaja a la Real Sociedad en el tiempo añadido de la primera parte.
Álvarez colocó un disparo en la escuadra derecha para poner el 2-2 en el minuto 83.