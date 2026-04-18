Real Sociedad gana la Copa del Rey tras vencer en penaltis al Atlético de Madrid. Foto: X: @RealSociedad

SEVILLA, España (AP).- Este día, la Real Sociedad venció al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis y se proclamó campeona de la Copa del Rey.

Tras finalizar el partido 2-2 en la prórroga, el portero de la Real Sociedad, Unai Marrero, detuvo los disparos de Alexander Sorloth y Julián Álvarez, y Pablo Marín transformó el último penalti para sentenciar la tanda de penaltis por 4-3.

La Real Sociedad necesitó 14 segundos y solo tres jugadores que tocaron el balón justo después del saque inicial para adelantarse en el marcador gracias a un gol de Ander Barrenetxea.

Ademola Lookman empató para el equipo de Diego Simeone con un gol en el minuto 19, pero un penalti transformado por el portero Juan Musso permitió a Mikel Oyarzabal devolver la ventaja a la Real Sociedad en el tiempo añadido de la primera parte.

Álvarez colocó un disparo en la escuadra derecha para poner el 2-2 en el minuto 83.