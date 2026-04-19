Bayern de Múnich gana su título 35 de la Bundesliga tras vencer 4-2 al Stuttgart. Foto: AP/Matthias Schrader

(AP).- Este día, el Bayern de Múnich se proclamó campeón de la Bundesliga el al imponerse con facilidad al Stuttgart por 4-2.

Harry Kane marcó su gol número 32 de la temporada, líder en la liga, tras entrar como suplente en la segunda parte, y el Bayern debería haber marcado más goles contra la defensa del Stuttgart, que se vio superada.

La victoria le dio al Bayern una ventaja inalcanzable de 15 puntos sobre el segundo clasificado, el Borussia Dortmund, a falta de cuatro jornadas para el final de la liga alemana. Al Bayern solo le faltaba un punto para asegurar el título tras la derrota del Dortmund ante el Hoffenheim el día anterior.

Este es el 35º campeonato alemán del Bayern, un récord que incluye el primero del club en 1932. Todos los demás títulos llegaron después de la creación de la Bundesliga en 1963.

Chris Führich, del Stuttgart, había enfurecido al equipo local con el primer gol en el minuto 21, pero Raphaël Guerreiro, Nicolas Jackson y Alphonso Davies, del Bayern, respondieron marcando en un lapso de seis minutos en la primera mitad.

El jugador español Chema marcó un espectacular segundo gol para el Stuttgart en el minuto 88.

Celebraciones sobrias

Los jugadores del Bayern se alinearon frente a los aficionados, pero no hubo ninguna de las tradicionales duchas de cerveza que suelen acompañar a las victorias en la liga.

La Bundesliga es solo el primero de un posible triplete de títulos para el Bayern esta temporada. El poderoso conjunto bávaro se enfrenta al Bayer Leverkusen a domicilio en la semifinal de la Copa de Alemania el miércoles, y luego disputará la semifinal de la Liga de Campeones a doble partido contra el vigente campeón, el Paris Saint-Germain.

El ambiente era apagado al comienzo del partido. Se reportó un enfrentamiento entre hinchas del Bayern y del Stuttgart antes del encuentro, lo que provocó que algunos no pudieran asistir.

El técnico del Bayern, Vincent Kompany, rotó su plantilla con ocho cambios respecto al equipo que salió de inicio contra el Real Madrid en la Liga de Campeones el miércoles, con Manuel Neuer, Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano y Aleksandar Pavlovic en el banquillo.

Serge Gnabry estaba de baja por una lesión en el muslo sufrida durante el entrenamiento del día anterior.

“Tuve muy mala suerte, al tener que lanzar un penalti o algo así”, dijo Kompany.

Jamal Musiala, de 23 años, se convirtió en el segundo jugador más joven del Bayern en alcanzar las 150 apariciones en la Bundesliga, después de Uli Hoeneß, que era 11 días menor, según el proveedor de estadísticas Opta.

Musiala superó a dos defensores por la izquierda antes de centrar para que Guerreiro rematara a placer en el minuto 31, y luego Luis Díaz, con gran generosidad, asistió a Nicolas Jackson para el segundo gol del Bayern después de que un error del finlandés Jeltsch dejara a tres atacantes frente a un solo defensor del Stuttgart.

Cuatro minutos después, Alphonso Davies anotó con un disparo desviado. Kompany sustituyó a Musiala y Díaz en el descanso por Olise y Kane.

El gol de Kane, el número 51 de la temporada en todas las competiciones con el Bayern, elevó el récord del equipo en la Bundesliga a 109 goles en una temporada. El récord anterior, establecido por el equipo del Bayern de la temporada 1971-72 con Franz Beckenbauer y Gerd Müller, era de 101 goles.