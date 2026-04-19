Coronelas de Durango se convierten en las primeras campeonas de la Liga de Voleibol Profesional. Foto: X: @OlimpismoMex

CIUDAD DE MÉXICO.- El equipo Coronelas de Durango se convirtió en el primer equipo campeón de la recién creada Liga de Voleibol Profesional (LVP), tras vencer 18-25, 25-16, 26-24 y 25-15 en el segundo partido de la final a Tapatías de Guadalajara, en partido disputado en el Auditorio del Pueblo en la capital duranguense.

Además del título, el triunfo le da al conjunto del norte la oportunidad de representar a la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol (Norceca) en el Mundial de Clubes de 2026 convocado por la Federación Internacional y en el que participan los mejores equipos de las distintas zonas en las que se organiza este deporte alrededor del mundo.

Coronelas, dirigidas por el argentino Martín Ambrosini, dominó la primera temporada de la LVP de principio a fin al terminar el calendario regular invictas, racha que extendió luego de superar en primera instancia a Guerreras de Puebla durante las semifinales y a Tapatías en el duelo por el campeonato, para llegar a 24 victorias sin conocer la derrota.?

La juvenil Michelle Lizárraga, medallista de plata en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y recién convocada a la selección mayor con apenas 20 años de edad, fue designada como la Jugadora Más Valiosa de la temporada y parte del equipo ideal de la Liga, al igual que la polaca Klaudia Pawlik (bloqueadora), la argentina Victoria Caballero (líbero) y Daniela Barraza (acomodadora).

Asimismo, las mexicanas Sashiko Sanay, con experiencia en Portugal, Eslovaquia, Finlandia y Arabia Saudita, así como Atenas Gutiérrez, quien se ha destacado como seleccionada nacional en la modalidad de voleibol de playa, también resultaron piezas clave para la obtención del título.?

Las Coronelas de Durango llegó a la temporada debut de la LVP bajo el auspicio del gobierno estatal de Esteban Villegas Villarreal, quien estuvo presente en la final por el título y encabezó la ceremonia de premiación.