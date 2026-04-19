Inauguran Copa del Orgullo en la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con la participación de 11 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, se inauguró la Copa del Orgullo en la capital del país, torneo que convoca a equipos de futbol de la comunidad LGBTQ+ como parte de las actividades del llamado Mundial Social impulsado por el gobierno federal en el marco de la Copa del Mundo de la FIFA.

La competencia arrancó este sábado en el Deportivo Plateros en Álvaro Obregón y se extenderá a través de sedes itinerantes en espacios deportivos correspondientes a las distintas demarcaciones que forman parte de la iniciativa.

Cada alcaldía contará con un equipo en formato de Futbol 7 y se enfrentarán entre sí hasta definir a los mejores cuatro conjuntos que disputarán el cuadrangular final el 21 de junio, en un torneo que tiene como sello distintivo la total inclusión de jugadores bajo todas las formas del espectro LGBTQ+ en un mismo equipo.?

“Quisimos mostrar que podemos jugar todos, todas y todes, porque en nuestros equipos hay mujeres, hombres, personas no binarias. Hay hombres y mujeres trans dentro de los equipos porque no nos importa la identidad de género, nos importa que vengan a jugar”, destacó Iván Lara, presidente de la Asociación Nacional de Deporte LGBTQ+ (Anade) y uno de los impulsores del torneo.?

La Copa del Orgullo se suma a la serie de acciones tomadas por la Anade, —Asociación Civil que forma parte del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte— para sensibilizar a la población en general sobre la importancia de la no discriminación al tratar de derribar prejuicios sustentados en el desconocimiento.?

La inauguración del torneo también contó, entre otros invitados, con la representación de FIFA México a través de Luis Palacios, director de Derechos Humanos.?

“Este ejercicio es una promoción de la diversidad y eso se celebra desde cualquier organización y naturalmente FIFA no es ajeno a esto. Cuenten con el compromiso para que desde nuestra parte eso se cumpla en la medida de nuestras posibilidades y para ello necesitamos de todos”, comentó Palacios, quien agregó que si bien el Mundial de futbol se termina en el verano, los derechos no se pueden interrumpir y deben continuar.

Aunque la convocatoria fue lanzada a las 16 alcaldías de la Ciudad de México, de acuerdo con Lara Manriquez, Azcapotzalco y Benito Juárez no atendieron el llamado del torneo, a pesar de que para efectos de la competencia esta última sí cuenta con un equipo inscrito, pero sin el respaldo institucional de su demarcación, mientras que Magdalena Contreras, Milpa Alta, Cuajimalpa y Tlalpan tampoco forman parte de la competencia a falta de promoción del movimiento por la propia Anade, reconoce el dirigente.

Por su parte, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Cuajimalpa y Tlalpan tampoco forman parte de la competencia a falta de promoción del movimiento organizado por Anade?