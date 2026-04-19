Jugadores del América y Toluca pelean en túnel rumbo a los vestidores del estadio (Videos)

Jugadores del América y Toluca pelean en túnel rumbo a los vestidores del estadio. Foto: Captura de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El América se impuso como local 2-1 ante el Toluca este sábado 18 de abril, esto por la decimoquinta jornada del Clausura 2025. Sin embargo, minutos antes del silbatazo inicial los ánimos estallaron, provocando una pelea en la cancha, misma que continuó hasta el túnel que conecta con los vestidores.

En el minuto 96+1, Helinho dio una patada sobre la línea de banda a Alan Cervantes, acción que el árbitro central consideró como tarjera roja, por lo que el jugador del Toluca se fue expulsado. Sin embargo, las cosas no quedaron ahí. Los americanistas reaccionaron ante la falta del brasileño y lo fueron encarar, los del equipo de los Diablos Rojos también hicieron frente a sus rivales.

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Pese a haber visto la tarjera roja, Helinho no se salió del campo y empujó por la espalda a Alejandro Zendejas y le dio una cachetada. Pasaron cerca de dos minutos hasta que el mediocampista salió del terreno de juego.

Se calentaron los ánimos en el América vs Toluca ??



Helinho y Zendejas tuvieron fuerte roce ???#SabadoFutbolero pic.twitter.com/H9jJIuS58r — Redes TUDN (@redes_TUDN) April 19, 2026

Parecía que todo había terminado. Pero, cuando Helinho bajó al túnel rumbo al vestidor, Henry Martín, delantero americanista que no fue convocado para el partido debido a una lesión, encaró al brasileño, quien reaccionó y terminó en golpes contra él.

Veamos cuánto tiempo duran estos nuevos accesos en el estadio Banorte.

Hoy ya se estaban peleando con Helinho jajaja. pic.twitter.com/qf2aJNL5XO — J a v i e r ? (@Javier26ms) April 19, 2026

Hasta el momento, ni la Federación Mexicana de Futbol (FMF), ni la Liga MX ni tampoco alguno de los equipos involucrados se han pronunciado al respecto. Con la victoria de ayer, el América llegó a la sexta posición de la tabla general con 22 puntos, mientras que el Toluca se encuentra en el quinto peldaño con 27 unidades.