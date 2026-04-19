Manchester City derrota 2-1 al Arsenal; esta victoria lo acerca a la lucha por el título de la Premier

Manchester City derrota 2-1 al Arsenal; esta victoria lo acerca la lucha por el título de la Premier. Foto: AP/Dave Thompson

MANCHESTER, Inglaterra (AP).- Este día, el Manchester City inclinó la balanza a su favor en la lucha por el título de la Premier League al vencer al Arsenal por 2-1 gracias a un gol de Erling Haaland en la segunda mitad.

El gol número 23 de Haaland en la temporada, que lo coloca como máximo goleador de la liga, en el minuto 65, permitió al City reducir la diferencia con el Arsenal, líder histórico, a tres puntos. El City tiene un partido pendiente contra el Burnley el miércoles, tras el cual el equipo de Pep Guardiola podría colocarse como líder.

Rayan Cherki adelantó al City en el minuto 16 de un partido frenético en el Etihad Stadium, tras internarse en el área y convertir un disparo que entró tras rebotar en el poste.

El Arsenal logró empatar a los dos minutos después de que Kai Havertz interceptara un despeje de Gianluigi Donnarumma, y ??el balón rebotó y entró en la portería desde corta distancia.

Tanto Haaland como Eberechi Eze, del Arsenal, estrellaron el balón contra el larguero antes de que Haaland rematara a gol con un disparo raso tras un centro de Nico O'Reilly, asestando un duro golpe a las esperanzas del Arsenal de conseguir su primer campeonato de liga desde 2004.

Se espera que el City derrote al Burnley, pero tiene un calendario más complicado que el del Arsenal, que incluye visitas al Everton y al Bournemouth.

A diferencia del City, que lleva 10 partidos de liga invicto, el Arsenal atraviesa un mal momento, habiendo perdido cuatro de sus últimos seis encuentros en todas las competiciones, incluidos los dos últimos de liga.

El equipo de Mikel Arteta, subcampeón de liga durante las últimas tres temporadas, también tiene que compaginar su participación en la Champions League tras alcanzar las semifinales.