El presidente de la Federación Italiana de Futbol dimitió tras no clasificar al Mundial 2026. Foto: AP

ROMA (AP).- El presidente de la Federación Italiana de Futbol dimitió el jueves en medio de presiones políticas, dos días después de que la selección nacional no lograra clasificarse para su tercer Mundial consecutivo.

La decisión de Gabriele Gravina fue seguida rápidamente por la dimisión de Gianluigi Buffon como jefe de la delegación de la selección nacional y, probablemente, también conducirá a la destitución del seleccionador italiano Gennaro Gattuso.

El ministro de Deportes de Italia, Andrea Abodi, pidió un cambio en la dirección del futbol del país después de que Gravina supervisara dos decepcionantes eliminatorias para el Mundial.

“Es evidente para todos que el futbol italiano necesita una reforma”, dijo Abodi el miércoles, “y ese proceso debe comenzar con un nuevo liderazgo en la FIGC (federación)”.

Las posibilidades de Italia de clasificarse para el torneo de este año en Norteamérica se esfumaron el martes tras perder en la tanda de penaltis contra Bosnia y Herzegovina en la repesca de clasificación.

Buffon fue el portero del equipo italiano que ganó el Mundial de 2006 y ostenta el récord de partidos disputados con la selección, con 176 apariciones como jugador. Fue él quien impulsó la contratación de Gattuso.

“Es justo dejar en manos de quienes me sucedan la libertad de elegir a mi sucesor”, dijo Buffon. “Representar a la selección nacional es un honor y una pasión que me acompaña desde niño”.

Gravina asumió la dirección de la federación en 2018, en sustitución de Carlo Tavecchio, quien también dimitió después de que Italia no lograra clasificarse para el Mundial de ese año.

La derrota ante Bosnia supuso un nuevo revés para Italia, cuatro veces campeona, tras haber sido eliminada por Suecia y Macedonia del Norte, respectivamente, en las eliminatorias de clasificación para los dos últimos Mundiales.

Los problemas de Italia en los Mundiales se remontan a 2010 y 2014, cuando no logró superar la fase de grupos en ambas ocasiones.

El último partido de eliminación directa de la Azzurri en un Mundial fue en 2006, cuando ganaron el título al vencer a Francia en la final tras una tanda de penaltis.

Gravina supervisó la conquista del trofeo de la Eurocopa por parte de Italia en 2021.

“El futbol lleva en problemas desde 2006”, declaró Renzo Ulivieri, presidente de la asociación de entrenadores italianos.

El presidente de la asociación de jugadores, Umberto Calcagno, afirmó que era necesario un nuevo reglamento que promoviera la participación de más jugadores italianos en la Serie A: "Hay que hacer un cambio rápido".

Se convocaron elecciones para el 22 de junio para elegir un nuevo presidente de la FIGC.

Gravina también anunció que asistirá a una audiencia en el parlamento italiano el próximo miércoles para hablar sobre "el bienestar del futbol italiano".

Mancini, Inzaghi, Conte, Allegri

Gattuso sustituyó al destituido Luciano Spalletti en junio, cuando la plantilla ya se encontraba en una situación de crisis tras la derrota sufrida ante Noruega en el primer partido de clasificación.

La selección italiana encadenó seis victorias consecutivas antes de volver a perder contra Noruega en noviembre, terminando segunda en su grupo y disputando de nuevo los playoffs.

Entre los mencionados para reemplazar a Gattuso se encuentran Roberto Mancini, Simone Inzaghi, Antonio Conte y Massimiliano Allegri.

Mancini dirigió a Italia hasta el título de la Eurocopa 2021, pero luego no logró clasificar a la Azzurri para el Mundial del año siguiente antes de marcharse para hacerse cargo de la selección nacional de Arabia Saudí.

Inzaghi dirigió al Inter de Milán hasta el título de la Serie A en 2024 y ahora dirige al club saudí Al-Hilal. Conte dirigió a Italia en la Eurocopa de 2016 y actualmente está en el Napoli. Allegri está en el AC Milan.

Gravina es vicepresidente de la UEFA

Gravina es también la principal vicepresidenta de Aleksander Ceferin en la UEFA.

Los estatutos de la UEFA exigen que los miembros del comité ejecutivo también sean altos cargos de la federación de fútbol, ??pero Gravina podría permanecer en su puesto en la UEFA como presidente saliente siempre y cuando la nueva dirección de la FIGC no exija su destitución.

Gravina fue reelegido el año pasado por la UEFA, por lo que le quedan tres años de mandato.

“Gabriele es mi primer vicepresidente y es muy importante para mí”, dijo Ceferin en la Gazzetta dello Sport del jueves tras asistir al partido de desempate en Bosnia.

Euro 2032

Además de revitalizar la selección nacional, quien reemplace a Gravina tendrá la tarea de preparar los deteriorados estadios de Italia para albergar la Eurocopa de 2032.

Italia será coanfitriona de la Eurocopa 2032 junto con Turquía.