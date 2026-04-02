FIFA cobrará hasta casi mil dólares por estacionamiento durante el Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A poco más de dos meses de la inauguración del Mundial de Futbol, aficionados que se darán cita en los distintos escenarios sede del torneo en los Estados Unidos, han señalado los altos precios por un lugar de estacionamiento en las inmediaciones de los escenarios, los cuales pueden ser incluso más caros que los propios boletos de entrada para ver los partidos.

A través de acuerdos con proveedores de estos servicios en las sedes mundialistas, la FIFA ha tomado el control de los estacionamientos aledaños a los estadios, vendiendo los espacios a través de la plataforma Justpark, incrementando los precios habituales dependiendo el partido y la sede, en tarifas que se disparan a varios cientos de dólares.

En el caso del Estadio de Boston, el precio por un lugar de estacionamiento para alguno de los partidos de la fase de grupos costará 150 dólares para vehículos regulares y 600 dólares para aquellos de mayor tamaño, como camionetas, vans o tipo SUV, en tarifas que se incrementarán para el último encuentro en esta sede, correspondiente a los cuartos de final, a 245 y 980 dólares, respectivamente.

Esta alza en los precios representa hasta seis veces más a las tarifas habituales para un partido de los Patriots de Nueva Inglaterra, equipo que juega en dicho escenario, y más del doble del que pactó la NFL en estacionamientos oficiales en el marco del Super Bowl LX en Santa Clara, California, este año, aunque en otros lugares llegó a costar hasta 400 dólares.

En respuesta al portal deportivo The Athletic sobre los precios por el servicio de estacionamiento en el Mundial de futbol, la FIFA argumenta que estas tarifas se rigen por la ley de la oferta y la demanda, así como las condiciones del mercado como sucede en otros espectáculos deportivos.

Por su parte, los costos más bajos estarán en las sedes de Houston y Atlanta, con precios de casi 100 dólares para los partidos de la fase de grupos, mientras que la tarifa promedio en las 11 ciudades de Estados Unidos, ronda los 175 dólares para un vehículo regular y 700 para los de mayor tamaño, aunque en sedes como Los Ángeles, puede alcanzar los 300 dólares por el espacio más barato durante uno de los encuentros de eliminación directa.

Sedes como Nueva Jersey, San Francisco o Seattle ya reportan lugares agotados para sus estacionamientos aledaños en la mayoría o la totalidad de los encuentros que recibirán durante la Copa del Mundo.