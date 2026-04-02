Italia ni con acordeón: Donnarumma quiso sabotear la tanda de penaltis, pero fracasó

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La selección de Italia tocó fondo. No solo por quedar fuera de la Copa del Mundo por tercera ocasión consecutiva, sino por la trampa de su capitán, Gianluigi Donnarumma, en la tanda de penaltis del repechaje ante Bosnia-Herzegovina. Pese a los esfuerzos, el intento de sabotaje no evitó su fracaso.

De acuerdo con el diario alemán Sport Bild, el guardameta italiano intentó jugar fuera del reglamento y de la ética profesional. Como avanzaba el partido, la tensión escaló, y en un intento de dar ventaja a los suyos, Donnarumma se coló en la portería rival para arrebatarle y destruirle un "acordeón" al portero bosnio, Nikola Vasilj.

Este papel contenía una lista de todos los lanzadores de penaltis italianos, así como sus saques de esquina preferidos. Sin embargo, el portero de la Azzurra se encargó de destruir las anotaciones por la fuerza, dejando el documento visiblemente dañado.

Es espectacular lo que ocurrió ayer en la tanda de penales entre Italia y Bosnia. Lo cuenta el Diario Alemán BILD.



En plena tanda, Donnarumma se dio cuenta que Vasilj (portero de Bosnia) tenía un papel con los cobros de los italianos. Donnarumma lo pisó hasta romperlo todo, lo… pic.twitter.com/GEQmzTahiN — Juez Central (@Juezcentral) April 1, 2026

El intento de sabotaje obligó a la intervención del árbitro Clément Turpin para evitar que el altercado escalara. De acuerdo con reportes de “LatinUS” y “Mundo Deportivo”, la “venganza” se completó cuando recogepelotas bosnios se percataron de que Donnarumma también tenía un acordeón, el cual escondieron para dejar desarmado al italiano el resto de la tanda, en la que no logró detener ni un solo gol.

Tras el pitido final y después de ser contenido por el entrenador asistente, Leonardo Bonucci, para no encarar a los jugadores bosnios, Donnarumma utilizó sus redes sociales para compartir su dolor por la derrota. "Anoche, después del partido, lloré. Lloré por la decepción de no poder llevar a Italia a donde merece estar", confesó.

Medios deportivos calificaron su acción como un episodio de desesperación, ya que la selección pasará al menos 16 años sin siquiera disputar un partido en el mayor evento del fútbol.

Esta derrota se añadió a la mala racha de la selección de Italia –cuatro veces campeona mundial-, tras ser eliminada por Suecia y Macedonia del Norte, respectivamente, en los repechajes de clasificación para los dos últimos Mundiales (Rusia 2018 y Qatar 2022).

A dos días del fracaso del equipo para la Copa de la FIFA 2026, dimitió el presidente de la Federación Italiana de Futbol, Gabriele Gravina. La decisión fue seguida inmediatamente por el jefe de delegación de la selección nacional, Gianluigi Buffon.