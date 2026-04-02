James Rodríguez, hospitalizado tras amistoso de Colombia por problema médico "no deportivo"

BOGOTÁ (AP).— El astro colombiano James Rodríguez fue hospitalizado durante 72 horas y permanecía bajo observación médica a raíz de una afección que incluyó un cuadro de deshidratación tras el partido amistoso que la selección de su país disputó el domingo ante Francia.

La Federación Colombiana de Fútbol emitió el jueves un comunicado en el que informó que “el mediocampista ha estado bajo observación profesional” en Minnesota, “debido a una afección médica de origen no deportivo”.

“El jugador, al día siguiente del partido frente a Francia, presentó un cuadro de deshidratación severa que requirió su hospitalización durante las últimas 72 horas para un monitoreo clínico preventivo y de recuperación”, añade el comunicado.

Sin dar más detalles sobre la afección de James, el texto asegura que “el reporte médico actual indica una evolución favorable y una mejoría constante".

La Federación añadió que el cuerpo médico de la selección colombiana, mantiene “una comunicación permanente y coordinada con el Minnesota United”, club actual del futbolista, a fin de dar seguimiento a su progreso.

James de 34 años, jugó 63 minutos del partido que Colombia perdió por 3-1 ante Francia en Landover, Maryland, como parte de la preparación de ambas selecciones para el Mundial que se disputará a partir del 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

Sería el tercer Mundial para el exjugador del Real Madrid, tras su participación en Brasil 2014 y Rusia 2018.

La selección cafetera tiene previsto cerrar su fogueo con un partido ante Costa Rica el 29 de mayo y otro ante Jordania el 7 de junio. Comenzará su participación mundialista el 17 de junio, frente a Uzbekistán, dentro del Grupo K, donde se ubican también Portugal y República Democrática del Congo.