Tras accidente automovilístico, Tiger Woods dijo que estaba "hablando con el presidente” (Videos)

(AP).- Tras estrellar su camioneta la semana pasada en Florida, Tiger Woods sacó su teléfono y le dijo a un agente: "Estaba hablando con el presidente", según las imágenes de la cámara corporal publicadas el jueves que muestran el arresto de Woods por conducir bajo los efectos del alcohol.

La conversación telefónica no quedó grabada en video, pero se oye a Woods decir: “Muchas gracias”, mientras colgaba y el agente se acercaba. No quedó claro si Woods se refería al presidente Donald Trump, cuya exnuera, Vanessa Trump, mantiene una relación sentimental con Woods.

Poco después del arresto del golfista el 27 de marzo, le preguntaron a Trump sobre Woods y les dijo a los periodistas: “Lo siento mucho. Tiene algunos problemas. Es un amigo muy cercano. Es una persona increíble. Un hombre increíble. Pero tiene algunos problemas”.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre si Trump habló con Woods después del accidente.

Las imágenes también muestran cómo Woods parecía asombrado al ser esposado tras no superar una prueba de sobriedad, y un vídeo grabado desde la parte trasera del coche patrulla muestra al golfista esposado con hipo, bostezando y aparentemente cabeceando repetidamente durante el trayecto de 15 minutos.

Woods declaró a las autoridades que estaba mirando su teléfono y cambiando la emisora ??de radio cuando su Land Rover, que circulaba a gran velocidad, chocó contra la parte trasera de un camión y volcó en una calle residencial de Jupiter Island. Nadie resultó herido.

Tiger Woods was seen yawning and hiccuping before appearing to fall asleep in newly released police video of his DUI arrest. pic.twitter.com/6MjRlxHxED — New York Post (@nypost) April 2, 2026

“Miré mi teléfono y, de repente, ¡bum!”, le dijo Woods a un agente mientras estaba arrodillado en el césped, antes de su arresto.

Las imágenes de la cámara corporal muestran a la agente Tatiana Levenar, del Departamento del Sheriff del Condado de Martin, realizando una prueba de sobriedad en la carretera y diciéndole a Woods: "Creo que sus facultades normales están afectadas y que está bajo los efectos de una sustancia desconocida, por lo que en este momento queda arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas".

?? ÚLTIMA HORA - ESCÁNDALO MUNDIAL:



Explota el caso: se publican las duras imágenes de la cámara corporal del devastador accidente con vuelco de Tiger Woods.



El legendario golfista se declara inocente por conducir ebrio y exige juicio con jurado en un desafío directo.



Su Range… pic.twitter.com/aG8kF0FL1K — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) April 2, 2026

—¿Me están arrestando? —respondió Woods.

—Sí, señor —dijo Levenar.

Tras esposar a Woods, las autoridades registraron sus bolsillos y encontraron dos pastillas blancas.

“Eso es un Norco”, dijo Woods después de que un agente sacara las pastillas, refiriéndose a un analgésico que contiene paracetamol e hidrocodona, un opioide. Posteriormente, las autoridades confirmaron que Woods tenía hidrocodona en su poder.

En las imágenes de la cámara corporal, Woods le dijo a Levenar que no había bebido alcohol y que había tomado "algunos" medicamentos ese mismo día, aunque sus palabras aparecen silenciadas en el vídeo publicado mientras describe algunos de los fármacos.

En el complejo de oficinas del sheriff, después de que Woods fuera escoltado a la "sala de DUI" donde se realizan pruebas a los conductores para detectar si están bajo la influencia del alcohol o las drogas, Woods dijo: "No estoy borracho. Estoy tomando un medicamento recetado", según un informe complementario de la oficina del sheriff publicado el jueves.

Woods, de 50 años, se declaró inocente el martes de la sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol. El martes por la noche publicó un comunicado en el que anunciaba que se retiraba indefinidamente "para recibir tratamiento y centrarse en su salud".

Woods accedió a someterse a una prueba de alcoholemia que no arrojó resultados positivos, pero se negó a una prueba de orina, según informaron las autoridades. Tras una modificación de la ley de Florida el año pasado, negarse a realizar una prueba de aliento, sangre u orina a petición de un agente se convirtió en un delito menor, incluso en caso de ser la primera infracción.

Durante la prueba de sobriedad en el lugar, los agentes notaron que Woods cojeaba y que llevaba una media de compresión en la rodilla derecha. Woods explicó que se había sometido a siete cirugías de espalda y a más de veinte cirugías en la pierna derecha, y que se le bloqueaba el tobillo al caminar.

Según el informe de detención, Woods, que tenía hipo durante el interrogatorio, movió la cabeza continuamente durante una de las pruebas de sobriedad y los agentes tuvieron que decirle varias veces que mantuviera la cabeza recta.

“Basándome en mis observaciones de Woods, en cómo realizaba los ejercicios y en mi formación, conocimientos y experiencia, creí que las facultades normales de Woods estaban afectadas y que no era capaz de conducir el vehículo de motor de forma segura”, escribió Levenar.

Woods es la figura más influyente del golf y se ha convertido en uno de los atletas más reconocidos del mundo. Fue el primer afroamericano en ganar el Masters en 1997 y ha cautivado a los aficionados con récords que probablemente nunca se superen.

Sus lesiones le han impedido alcanzar mayores logros, incluyendo un accidente automovilístico en Los Ángeles en 2021 que le dañó la pierna derecha de tal gravedad que, según él, los médicos consideraron la amputación. No ha participado en un torneo oficial desde el Abierto Británico de 2024. En octubre se recuperaba de su séptima cirugía de espalda y estaba intentando regresar en el Masters, donde ha sido campeón cinco veces.