Cruz Azul deja Puebla para jugar ante el Necaxa en el Estadio Banorte

Cruz Azul deja Puebla para jugar ante el Necaxa en la Ciudad de México. Foto: José Manuel Jiménez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este día, a través de un comunicado, Cruz Azul informó que la Liga MX aprobó su petición para disputar el partido de la jornada 16 del Clausura 2026 ante el Necaxa en el Estadio Banorte.

En un principio el duelo entre ambas plantillas estaba planeado para realizarse en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, inmueble que ha fungido como sede de los cementeros desde enero del presente año.

La última ocasión donde Cruz Azul jugó como local en el Estadio Banorte fue en el Apertura 2023, el 12 de noviembre, cuando cayó 2-1, precisamente, ante Puebla. Después, comenzó una mudanza que le llevó al Estadio Ciudad de los Deportes (2023 a 2025), Estadio Olímpico Universitario (2025) hasta que recaló en el Estadio Cuauhtémoc. Hasta ahora no se ha señalado si los partidos de la Liguilla también los jugará ahí o en Puebla.