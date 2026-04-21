Cruz Azul extiende su racha sin triunfos al empatar 1-1 con Querétaro

CIUDAD DE MÉXICO (AP).- Cruz Azul se vio igualado como visitante 1-1 por Querétaro, para hilvanar nueve partidos en todas las competencias —seis de liga— sin victorias.

Jeremy Márquez abrió el marcador por el conjunto celeste, después de encontrarse un rechace en el área, que mandó a las redes con un derechazo a los nueve minutos.

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Gallos se encontró con la igualada durante el segundo minuto del descuento previo al descanso, cuando Márquez mandó al fondo de su propia portería el balón que no pudo despejar adecuadamente con la cabeza.

Cruz Azul, que no celebra un triunfo desde el 8 de marzo (3-0 ante San Luis), se quedó en la 4ta posición con 30 puntos. Está a merced de verse superado por Toluca, si solventa con un triunfo su duelo del miércoles ante Mazatlán.

Querétaro se ubicó en la 13ra posición con 17 unidades, ya sin opciones de alcanzar un sitio en la liguilla.

A Cruz azul se le escapó el triunfo en los minutos de descuento, cuando Luka Romero hizo un cobro a puerta de un tiro libre desde el sector derecho, y cuando parecía que terminaría en las redes, Gabriel Fernández lo desvió con el hombro para cambiar su trayectoria y sacarlo por encima de la portería.