Racismo

FMF abre investigación contra actos racistas denunciados por Helinho tras América vs. Toluca

Toluca indicó que como institución se solidariza con Helinho y reafirmó su “rechazo absoluto a cualquier forma de violencia o discriminación”. Y señaló que esos actos son “cobardes” y no los va a tolerar.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Deportes
martes, 21 de abril de 2026 · 17:58

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este día, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) indicó que la Comisión de Género y Diversidad solicitó “al Club (Toluca) abrir una investigación para definir las responsabilidades correspondientes” tras la denuncia pública de Helio Nunes “Helinho” relacionada con actos de discriminación.

 

 

El comunicado emitido por la FMF fue en respuesta al Toluca, quien publicó que Helinho “y su familia han sido víctimas de acoso, insultos y ataques racistas, no solo aquel día en el estadio (Banorte), sino durante los días posteriores a través de medios sociales”.

Toluca indicó que como institución se solidariza con el jugador y reafirmó su “rechazo absoluto a cualquier forma de violencia o discriminación”. Y señaló que esos actos son “cobardes” y no los va a tolerar.

 

 

El 18 de abril último, tras la derrota 2-1 del América ante el Toluca y después de ser expulsado, Helinho bajó al túnel con dirección a los vestidores del estadio, ahí fue increpado por Henry Martín, delantero americanista, así como por aficionados.

Más de
Racismo Helinho Toluca

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias