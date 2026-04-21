FMF abre investigación contra actos racistas denunciados por Helinho tras América vs. Toluca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este día, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) indicó que la Comisión de Género y Diversidad solicitó “al Club (Toluca) abrir una investigación para definir las responsabilidades correspondientes” tras la denuncia pública de Helio Nunes “Helinho” relacionada con actos de discriminación.

La Federación Mexicana de Futbol informa: pic.twitter.com/bSt1InHEtt — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) April 21, 2026

El comunicado emitido por la FMF fue en respuesta al Toluca, quien publicó que Helinho “y su familia han sido víctimas de acoso, insultos y ataques racistas, no solo aquel día en el estadio (Banorte), sino durante los días posteriores a través de medios sociales”.

Toluca indicó que como institución se solidariza con el jugador y reafirmó su “rechazo absoluto a cualquier forma de violencia o discriminación”. Y señaló que esos actos son “cobardes” y no los va a tolerar.

?? Comunicado oficial ante los insultos racistas hacia nuestro jugador Helio Nunes pic.twitter.com/1pT5CdRDpr — Toluca FC (@TolucaFC) April 21, 2026

El 18 de abril último, tras la derrota 2-1 del América ante el Toluca y después de ser expulsado, Helinho bajó al túnel con dirección a los vestidores del estadio, ahí fue increpado por Henry Martín, delantero americanista, así como por aficionados.