Multas, sanciones, suspendidos: el saldo de la trifulca entre América y Toluca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer las sanciones tras la riña que involucró a integrantes de América y Toluca en los minutos finales del partido correspondiente a la Jornada 15 del torneo Clausura 2026 en el Estadio Azteca.?

De acuerdo con el informe difundido a través de sus canales institucionales, la FMF anunció que el mediocampista del Toluca, Helio Nunes “Helinho” fue castigado con tres partidos, luego de ser expulsado y protagonizar la trifulca que incluyó una agresión directa en contra del jugador del América Alejandro Zendejas, así como un altercado frente a Henry Martin y aficionados mientras se dirigía a los vestidores.

Además, el brasileño de 25 años de edad, quien se perderá los compromisos ante Mazatlán y León, así como el primer duelo de la liguilla, será acreedor a una multa económica.?

Asimismo, el director técnico de los Diablos Rojos, Antonio “Turco” Mohamed, fue suspendido con un partido y multa económica, tras encararse con integrantes de la banca del conjunto capitalino y realizar una señal en referencia a sus testículos durante el desarrollo del altercado entre ambas escuadras.

Por su parte, el hijo y asistente técnico del entrenador del Toluca, Sahyr Mohamed, también fue suspendido un partido al abandonar el área técnica y protestar al cuerpo arbitral.?

En cuanto al conjunto americanista, el delantero Henry Martín, quien se recupera de una lesión y no fue convocado al partido, tendrá un partido de suspensión y será acreedor a una sanción económica por el altercado con Helinho en su camino al vestidor, en tanto que Zendejas fue castigado con una multa por conducta inapropiada.

El informe de la FMF también menciona que tanto directivos como cuerpo técnico de ambos equipos también recibieron una multa económica por incurrir en conducta impropia durante el trayecto a los vestidores, mientras que la administración del Estadio Azteca también fue objeto de una penalización monetaria por la conducta desplegada por la afición asistente.?

En el marco de la polémica durante la riña, la árbitra asistente Karen Díaz fue señalada por intervenir insistentemente para separar a Alejandro Zendejas de la gresca, en un hecho que dividió opiniones.?

En respuesta, la Comisión de Árbitros de la FMF no incluyó a la abanderada en sus designaciones para la Jornada 16, siendo la única integrante del cuerpo de colegiados en cancha del América-Toluca que no fue incluida.