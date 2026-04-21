NY demanda a Coinbase y Gemini por plataformas de predicción de apuestas ilegales deportivas

NUEVA YORK (AP).- El estado de Nueva York ha demandado a Coinbase y Gemini por plataformas de mercados de predicción no reguladas ni autorizadas que, según el estado, son operaciones de juego ilegales.

La demanda presentada el martes por la fiscal general Letitia James ante un tribunal estatal en Manhattan busca impedir que las plataformas de estas empresas operen en el estado a menos que obtengan licencias de la Comisión de Juegos del estado.

“Apostar, aunque se le llame de otra manera, sigue siendo apostar, y no está exento de regulación según las leyes estatales ni la Constitución”, declaró James en un comunicado. “Los llamados mercados de predicción de Gemini y Coinbase no son más que operaciones de apuestas ilegales que exponen a los jóvenes a plataformas adictivas que carecen de las medidas de seguridad necesarias”.

Se dejaron mensajes a Coinbase y Gemini para solicitar comentarios. Ambas compañías comenzaron como plataformas de comercio de criptomonedas antes de incursionar en el ámbito de la predicción, que ha estado dominado por Kalshi y Polymarket.

Gemini, fundada por los hermanos Cameron y Tyler Winklevoss, lanzó Gemini Predictions en diciembre. Coinbase inició su servicio de mercados de predicción en enero.

“Las criptomonedas fueron solo el comienzo”, decía el martes la página web de Gemini, junto a un recuadro de predicciones que ofrecía apuestas sobre cosas como el ganador del partido de fútbol de la Premier League entre el Chelsea y el Brighton de ese día, cuándo se confirmará a Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal y cuál será el precio del petróleo el viernes.

La demanda presentada por Nueva York alega que Coinbase y Gemini buscan "evitar las consecuencias legales y financieras" de la estricta regulación estatal del juego "ofreciendo lo que esencialmente es apostar bajo el pretexto de ofrecer 'contratos de eventos' en un 'mercado de predicciones'".

Según la demanda, al operar sin licencia, los negocios de apuestas deportivas de Coinbase y Gemini no pagan los mismos impuestos que los casinos y las casas de apuestas deportivas móviles con licencia, que tributan al estado a una tasa aproximada del 51 % de sus ingresos brutos. Además, la demanda señala que Coinbase y Gemini permiten el acceso a usuarios de tan solo 18 años, mientras que la ley estatal prohíbe las apuestas a menores de 21 años.

Kalshi demandó a la Comisión de Juegos del estado en octubre después de que esta intentara prohibir que la empresa operara en el estado en el mercado de predicciones. En el caso, que aún está en curso, Kalshi argumenta que, como bolsa de derivados designada a nivel federal, está sujeta a la jurisdicción exclusiva del regulador federal, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).

Coinbase esgrimió el mismo argumento en diciembre cuando demandó a Connecticut, Michigan e Illinois para impedir que esos estados regularan su negocio de predicciones. A principios de este mes, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) demandó a Arizona, Connecticut e Illinois para impedir que supervisaran los mercados de predicción.

La semana pasada, un juez federal detuvo los esfuerzos regulatorios de Arizona, que han incluido cargos penales contra Kalshi, al considerar que la comisión federal había demostrado una probabilidad razonable de éxito al probar que la ley prevalece sobre la legislación de Arizona.