Pumas reacciona a desventaja de dos goles y vence 4-2 a Ciudad Juárez

El partido entre Pumas y Ciudad Juárez en el Estadio Olímpico Universitario. Foto: Carlos Enciso

CIUDAD DE MÉXICO (AP).— Guillermo Martínez y Robert Morales celebraron sendos dobletes para liderar la reacción de Pumas, que remontó para vencer 4-2 a Ciudad Juárez el martes en un duelo pasado por un fuerte aguacero, con el que reclaman provisionalmente el subliderato del torneo Clausura de la Liga MX.

Francisco Nevarez, minuto 35, y Jairo Torres, 45+1, pusieron adelante a los visitantes en la primera mitad.

Martínez acercó por vía del penal a los 66; logró su primer doblete del campeonato con un cabezazo desde el corazón del área a los 70; el delantero mexicano tiene cinco tantos.

Robert Morales consumó la remontada con un nuevo cabezazo desde el área chica a los 86 minutos. El ariete paraguayo también consumó su primer doblete del torneo para llegar a siete dianas con una gran jugada individual, que terminó con un remate de media vuelta en el octavo minuto del descuento.

Bravos se desmoronó después de verse en desventaja numérica tras la expulsión de Éder López cuando estaban arriba en el marcador a los 55 minutos.

La expulsión de Éder López. Foto: Carlos Enciso

Pumas extendió a siete jornadas su racha sin derrotas (cinco triunfos y dos empates) para alcanzar 33 puntos, uno menos con relación al líder Chivas y dos más que el Pachuca; ambos jugarán sus respectivos duelos de la 16ta jornada en la sesión del miércoles.

Ciudad Juárez quedó con 16 unidades en la 13ra posición, sin opciones de llegar a la liguilla.