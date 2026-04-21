Tri femenil buscará su pase al Mundial y Juegos Olímpicos ante Haití

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La selección mexicana de futbol femenil buscará su pase al Mundial de futbol Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 cuando enfrente a su similar de Haití en el marco del Campeonato Concacaf W, torneo a eliminación directa que servirá de clasificatorio con los ocho mejores equipos de la zona.

El encuentro está programado para celebrarse el 28 de noviembre en el Estadio Texas Health en Mansfield, suburbio que pertenece al área metropolitana de Dallas, en un inmueble programado para inaugurarse durante el verano.

Rumbo al Mundial femenil, FIFA repartirá cuatro boletos para la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol, reservados para los semifinalistas del Campeonato Concacaf W.

Además del duelo entre México y Haití, el torneo tendrá los enfrentamientos de cuartos de final con Estados Unidos ante El Salvador, Canadá contra Panamá y Jamaica frente a Costa Rica, con los ganadores clasificando a Brasil 2027.

En caso de obtener el triunfo, representaría la cuarta ocasión en que México se instale en la máxima competencia a nivel de selecciones nacionales y la primera en 12 años desde su paso por la edición de Canadá 2015.

Asimismo, conforme al proceso selectivo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el Campeonato Concacaf W repartirá tres plazas, sin embargo, en caso de que Estados Unidos también avance a las semifinales, liberará su lugar como país ya clasificado a la justa veraniega en su condición país anfitrión, por lo que al ‘Tri’ femenil le bastaría el mismo triunfo ante el conjunto antillano para ganar su lugar.

La edición de Atenas 2004 ha sido la única ocasión en que una selección mexicana ha clasificado a los Juegos Olímpicos, logro que podría repetir 24 años después.