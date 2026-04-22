Cruz Azul destituye a Nicolás Larcamón de cara a la liguilla; Joel Huiqui es el interino

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A una jornada de concluir el calendario regular del Clausura 2026 y a pesar de tener asegurado un lugar en los cuartos de final del torneo en la búsqueda del título, la directiva del Cruz Azul destituyó al técnico argentino Nicolás Larcamón, tras el empate del martes ante Querétaro.

Con ese resultado, "La Máquina" ligó nueve partidos sin conocer la victoria tanto en el torneo local como en la Liga de Campeones de la Concacaf —competencia de la que fue eliminado— , lo que terminó con la paciencia de la cúpula celeste encabezada por Iván Alonso.

En un comunicado publicado esta noche, el equipo de la Noria indicó que el cese del argentino fue una "decisión compleja" debido a sus "buenos registros estadísticos y episodios de buen futbol"; sin embargo, resaltó que existe una "inercia negativa en resultados".

"Reconocemos que puede ser una decisión polémica por el momento del campeonato... Estamos convencidos de que esta es la oportunidad de intervenir de cara a la liguilla e intentar cambiar la tendencia", señaló el comunicado.

La directiva cementera determinó nombrar a Joel Huiqui director técnico interino, acompañado de Sergio Pinto como auxiliar principal, Marco Calvillo segundo auxiliar, y Fernando Ramos como preparador físico respaldado por Jorge Martínez.

Aunque la constante de los últimos 10 partidos del Cruz Azul han sido los empates, una de las principales preocupaciones al seno del conjunto capitalino es la fragilidad defensiva con 12 enfrentamientos consecutivos recibiendo al menos un gol en sus competiciones oficiales.

Previo a su enfrentamiento ante Querétaro, Cruz Azul había anunciado que el Estadio Banorte será el inmueble para su último partido de local del torneo frente a Necaxa antes de la liguilla, luego de jugar prácticamente toda la temporada en Puebla al quedarse sin estadio ante la negativa de las autoridades de la UNAM para que siguiera jugando en el Olímpico Universitario.