Asociación Mexicana de Futbolistas formaliza integración a nuevo sindicato global

La Asociación Internacional de Futbolistas (AIF) fue presentada este jueves en la ciudad de Madrid, con los presidentes de los sindicatos y asociaciones de España, Brasil, México y Suiza. Foto: Facebook Asociación Mexicana de Futbolistas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFPro), organismo creado con la intención de velar por los intereses de los jugadores, oficializó su llegada a la Asociación Internacional de Futbolistas (AIF), nuevo sindicato global con sede en España que busca posicionarse como un gremio de referencia en la defensa de los deportistas.

En febrero último, AMFPro, encabezada por Álvaro Ortiz, anunció su salida de la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPro), organismo al que pertenecía desde 2018 y que representa a más de 70 sindicatos y 60 mil jugadores alrededor del mundo.

A decir de la agrupación, su desafiliación de FIFPro obedeció a que dejaron de compartir objetivos, en un movimiento que ya se adelantaba como una estrategia conjunta con más países para formar una nueva sociedad a nivel internacional y que coincidió con la salida de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), entidad que lideró la disidencia de la mano de su presidente David Aganzo, quien también dirigirá la AIF.

Además de las representaciones de México y España, la AIF tendrá como organismos fundadores al Sindicato de Atletas Profesionales del Estado de São Paulo (SAPESP) en Brasil y a la Asociación Suiza de Futbolistas (SAFP).

“La AIF inicia su andadura con una hoja de ruta ambiciosa basada en la defensa integral de los derechos de los jugadores y jugadoras, así como en la mejora de sus condiciones profesionales y personales. Un nuevo equipo que nace con más 30 mil futbolistas en sus filas”, se lee en el primer comunicado del nuevo sindicato en el que Ortiz fungirá como secretario general.

“El objetivo prioritario es que la voz de los y las futbolistas siempre sea tomada en cuenta en la toma de decisiones que afectan a su desempeño profesional. En una palabra, que siempre estén en el centro del ecosistema futbolístico”, agrega el documento.

Por su parte, FIFPro también se pronunció sobre el nacimiento del nuevo sindicato, al que criticó por la forma de ser concebido, sin procesos democráticos y con motivaciones que responden a otro tipo de agenda.

“La evidencia muestra que su concepto está impulsado por motivos personales más que por un mandato de los jugadores de todo el mundo”, apunta un mensaje compartido en sus plataformas oficiales.

“El concepto anunciado en Madrid por su actual presidente no parece ser más que un intento especulativo de mejorar su propia posición a través de un grupo que carece de la legitimidad fundamental para representar a los futbolistas profesionales a nivel mundial”, menciona el comunicado.