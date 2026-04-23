Fernando Mendoza, David Bailey y Jeremiyah Love son seleccionados 1-2-3 en el draft de la NFL

El QB de Indiana, Fernando Mendoza, tras ser elegido por los Raiders de Las Vegas con la primera selección global durante la primera ronda del draft de la NFL. Foto: Gene J. Puskar / AP

PITTSBURGH (AP).— El recorrido de Fernando Mendoza, de infravalorado a la cima del draft de la NFL, se completó después de que los Raiders de Las Vegas lo seleccionaran con la primera elección la noche del jueves.

Convertir a los Raiders en un contendiente es el siguiente desafío para el ganador del Trofeo Heisman que llevó a Indiana a su primer título nacional.

El quarterback de 22 años, de raíces cubanas, no estuvo en la Ciudad del Acero para el draft, y en su lugar eligió celebrar con familiares y amigos en casa, en Miami.

Mendoza esbozó una gran sonrisa después de que el comisionado Roger Goodell anunciara su nombre, se puso una gorra de los Raiders y comenzó a abrazar a su familia mientras estaba sentado en el sofá, reservando el abrazo más cálido para su madre.

Viajará a Las Vegas el viernes para comenzar una carrera en la NFL que pudo haber parecido improbable cuando pocas universidades se interesaron en él al salir de la escuela secundaria.

“Los últimos cinco meses han sido una gran bendición de Dios, y no puedo agradecerle lo suficiente. Solo estoy deseando ponerme a trabajar, demostrarlo en el siguiente nivel. La universidad fue fantástica. Estoy muy bendecido de haber tenido esa carrera, pero ahora entro en un gran juego, la NFL. Espero con ansias demostrarlo y ganármelo todos los días”, dijo Mendoza.

Mendoza ni siquiera era un prospecto destacado en esta época el año pasado. Pero tuvo una temporada sensacional con los Hoosiers, completando el 72% de sus pases para 3.535 yardas, 41 touchdowns y apenas seis intercepciones.

Aun así, hay muchas dudas sobre él en una clase del draft con pocos quarterbacks. Está decidido a volver a demostrar que los críticos están equivocados.

Los Rams de Los Ángeles sorprendieron a los expertos del draft al seleccionar a Ty Simpson, quarterback de Alabama, con la 13ra elección. Simpson, que fue titular en apenas 15 partidos en la universidad, estuvo entre 16 prospectos que fueron a Pittsburgh aunque muchos tableros del draft lo tenían relegado a la segunda ronda.

Simpson irradiaba confianza cuando caminó por la alfombra roja.

“Absolutamente, tengo confianza. Por eso decidí declararme. Ya sabes, con la infraestructura ofensiva que teníamos en Alabama con otros entrenadores y el sistema ofensivo, la sala de pesas, todo estaba preparado para mejorarte para la NFL. Y por eso me quedé en ’Bama””, dijo Simpson.

Se esperaba la selección de Mendoza desde hace meses. La intriga comenzó en el número 2 con los Jets de Nueva York, que seleccionaron David Bailey, un cazamariscales de Texas Tech por encima de Arvell Reese, otro jugador defensivo de Ohio State.

“Es surrealista para mí. Es una oportunidad increíble. Solo quiero entrar ahí y ser una esponja y absorberlo todo”, dijo Bailey.

Arizona tomó al corredor de Notre Dame Jeremiyah Love con la tercera selección. Love es el running back seleccionado más alto desde que Saquon Barkley fue el número 2 a los Giants de Nueva York en 2018.

El receptor Carnell Tate (Ohio State) fue elegido cuarto por Tennessee en un movimiento sorpresivo que le da al QB Cam Ward —la primera selección global del año pasado— un objetivo principal.

Los Giants tomaron a Reese en el número 5, sumando a un posible cazamariscales de élite menos de una semana después de canjear al tackle defensivo Dexter Lawrence, tres veces Pro Bowl, a Cincinnati.

Por su parte, los Chiefs subieron en el orden mediante un anje hasta el número 6 para seleccionar al cornerback Mansoor Delane (LSU). Kansas City envió a Cleveland la novena selección junto con las selecciones número 74 y 148 para subir.

El linebacker Sonny Styles (Ohio State) fue séptimo a Washington, mejorando una defensa que permitió la mayor cantidad de yardas en la liga la temporada pasada.

Nueva Orleans seleccionó al receptor Jordyn Tyson (Arizona State) en el número 8, dándole al QB Tyler Shough un 1-2 con Chris Olave.

Spencer Fano (Utah), fue el primer lineman ofensivo seleccionado, tomado por Cleveland con la novena selección.

Los Giants siguieron con otro tackle ofensivo, seleccionando a Francis Mauigoa (Miami) Francis Mauigoa en el número 10.

Los Cowboys subieron un puesto para seleccionar al versátil safety Caleb Downs (Ohio State) en el número 11. Dallas envió a Miami un par de selecciones de quinta ronda y la 12da selección. Los Dolphins tomaron al tackle ofensivo Kadyn Proctor (Alabama)

Baltimore eligió al guardia Olaivavega Ioane (Penn State) en el número 14 con una selección que habían canjeado a los Raiders por Maxx Crosby pero recuperaron cuando anularon el canje.

El cazamariscales Rueben Bain Jr. (Miami) fue seleccionado por Tampa Bay con la 15ta elección, dándole al deslucido pass rush de los Buccaneers un posible factor de cambio que era considerado un talento del top 10.

Mendoza no será apresurado a la alineación titular por los Raiders, que no han ganado un partido de playoffs en 24 años. Tendrá la oportunidad de aprender del QB Kirk Cousins, cuatro veces Pro Bowl, y del copropietario de los Raiders Tom Brady, el campeón de siete Super Bowls, a quien Mendoza idolatró mientras crecía.

Mendoza es el cuarto quarterback consecutivo seleccionado como número 1 global, después de Cam Ward, Caleb Williams y Bryce Young. Es la décima vez en 12 años que un QB es la primera selección.

Ninguno de esos 10 ha ganado un Super Bowl, aunque Jared Goff y Joe Burrow fueron titulares en uno cada uno.

En 2024, seis QBs estuvieron entre las 12 primeras selecciones. Cuatro ya han ganado partidos de playoffs y Drake Maye fue subcampeón del MVP de 2025 y fue titular en el Super Bowl.

Goodell dio inicio a la noche caminando al escenario con las estrellas de los Steelers T.J. Watt y Cam Heyward, recibiendo los abucheos habituales que lo saludan cada año en el draft. Los jugadores agitaron las Terrible Towels amarillas mientras Goodell sostenía la suya.

“Vamos, pueden hacerlo mejor que eso. Tenemos a más de 300.000 personas. Vamos. A ver, escuchemos”, dijo Goodell sobre los abucheos.

Heyward luego presentó a grandes de la franquicia Lynn Swann, Hines Ward y Terry Bradshaw mientras un mar de aficionados de los Steelers rugía