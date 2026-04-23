Liga MX autoriza venta del Atlas y está a un paso de terminar con la multipropiedad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Liga MX dio a conocer que ha dado luz verde para realizar el proceso de venta del Atlas FC al Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura (PRODI), en movimiento que avanza hacia la extinción de la multipropiedad en el futbol mexicano.

Luego de la asamblea de clubes celebrada este jueves, se dio a conocer que el proceso de compra-venta se desarrollará en las siguientes semanas, aunque la operación está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio.

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“La transacción responde a la visión compartida e las partes de consolidar la estabilidad institucional del club y asegurar la continuidad de un proyecto deportivo integral de largo plazo, sustentable y orientado a fortalecer su desempeño competitivo y su desarrollo estructural”, compartió en un comunicado Grupo Orlegi, actual propietario del club rojinegro.

“Este proceso se condujo bajo criterios de diligencia, orden y transparencia, garantizando que la nueva propiedad cuente con las capacidades necesarias para dar continuidad al proyecto institucional y potenciar el desarrollo futuro de Atlas FC”, destacó Alejandro Irarragorri

Según reportes, la operación está estimada por arriba de los 220 millones de dólares, casi el doble de lo que se habría vendido el Club Querétaro y más de tres veces de lo que le costó el Mazatlán FC a Emilio Escalante para convertirlo en el Club Atlante y quien este día fue presentado formalmente como nuevo integrante de la asamblea.

De acuerdo con los tiempos programados, Orlegi continuará a cargo de la gestión operativa del equipo tapatío hasta el 30 de junio, antes de ceder completamente el control a los nuevos dueños de la franquicia.

PRODI es un consorcio encabezado por el empresario José Miguel Bejos —también propietario desde 2018 de los Pericos de Puebla en la Liga Mexicana de Beisbol—, quien

ha sido identificado como persona cercana al expresidente Enrique Peña Nieto y al mismo tiempo, favorecido como uno de los contratistas consentidos durante los gobiernos de la Cuarta Transformación a través de la empresa Mota-Engil.

Tras las ventas de los equipos Querétaro, Mazatlán y Atlas, sólo resta Grupo Pachuca como el corporativo con participación en más de un equipo —León y Tuzos— para erradicar la multipropiedad en la Liga MX.

Asimismo, el máximo circuito profesional del balompié mexicano anunció que avanza en su proceso para consolidar un nuevo modelo de gobernanza corporativa a través de comités estratégicos para fortalecer la transparencia, toma de decisiones y participación de los clubes, tomando como referencia las principales ligas europeas.