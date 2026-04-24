Gobierno de México regalará dos boletos más para partidos del Mundial en Guadalajara y Monterrey

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-- El gobierno mexicano regalará dos boletos más a mujeres para que entren a partidos del Mundial 2026, ahora para las ciudades de Guadalajara, Jalisco, y Monterrey, Nuevo León.

Durante la conferencia presidencial en Palacio Nacional, la secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez, informó: “Para las que están concursando para ser ganadoras del boleto del Mundial vamos a tener dos boletos más en el tema del sector turístico”.

Los boletos son para el 23 y 24 de junio, “uno es en Guadalajara y uno en Monterrey, entra en el concurso de las dominadas, así que todas las mujeres que están concursando hay dos boletos más disponibles”.

El gobierno mexicano anunció en un inicio que el boleto regalado por la FIFA a la presidenta Claudia Sheinbaum para el partido inaugural del Mundial, en el Estadio Banorte, se regalaría a una niña a la que le guste el futbol, dado que no se daría otro boleto para algún acompañante, se anunció que sería dado a una mujer mayor de edad.

Aunque no dieron detalles esta mañana sobre los requisitos, solo se dijo que sería bajo la misma dinámica.