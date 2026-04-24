Sheinbaum recibe a directivos y jugadores de las Grandes Ligas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum recibió a directivos y jugadores de las Grandes Ligas de Beisbol en Palacio Nacional.

En su cuenta en la red social X, la mandataria federal informó que también estuvieron representantes de los Padres de San Diego y Diamondbacks de Arizona, “que este fin de semana se enfrentarán en el estadio de los Diablos Rojos de la Ciudad de México”.

“Seguiremos trabajando para fortalecer esta relación y, al mismo tiempo, impulsar entre las y los jóvenes la pasión por el rey de los deportes: un deporte que exige disciplina, mente y mucho corazón”, dijo.

La jefa del Ejecutivo federal también se reúne este viernes con la directora de Petrobras, Magda Chambriard:

También tiene programada una llamada con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Además, este viernes encabeza el evento Programas para el bienestar en Singuilucan, Hidalgo.