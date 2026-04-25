Pumas vence 2-0 a Pachuca y termina como lÃ­der de la Liga MX. Foto: X: @PumasMX

PACHUCA, MÃ©xico (AP).- Pumas cerrÃ³ el calendario regular con una victoria de 2-0 sobre Pachuca el sÃ¡bado, que dejÃ³ al cuadro universitario en el liderato provisional en las acciones de la Ãºltima fecha del torneo Clausura antes del inicio de la liguilla de la Liga MX.

Uriel Antuna puso adelante a los felinos con un cabezazo dentro del Ã¡rea a los seis minutos. Robert Morales ampliÃ³ durante el tercero de los minutos del descuento con un penalti. El ariete paraguayo llegÃ³ a ocho dianas en el campeonato.

Pachuca complicÃ³ sus opciones para buscar una remontada despuÃ©s de jugar con 10 elementos desde el minuto seis, luego de que fue expulsado Brian GarcÃ­a.

Durante el dÃ©cimo minuto del descuento, el venezolano SalomÃ³n RondÃ³n recibiÃ³ su segunda tarjeta amarilla en dos minutos para ser expulsado por Pachuca.