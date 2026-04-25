Tigres goleó 5-1 a Mazatlán y aseguró su lugar en la liguilla. Foto: X: @TigresOficial

(AP).- Tigres goleó en casa 5-1 a Mazatlán para hacerse de uno de los dos boletos a la liguilla que están peleando cinco equipos.

Juan Brunetta, minutos 15 y 63, Ángel Correa, al 58, Diego Sánchez, al 81, y Ozziel Herrera, al 84, sentenciaron la goleada.

Gabriel López convirtió el último tanto en la historia de Mazatlán gracias a un potente disparo desde fuera del área que se metió junto al poste a los 78.

El subcampeón Tigres se ubica en la sexta posición con 25 unidades; todavía puede caer a la séptima posición.

Mazatlán afrontó su último partido como sede de la primera división en México para quedarse en la decimosexta posición con 15 unidades. A partir del próximo torneo, esta franquicia será la de los Potros de Hierro del Atlante, que jugará en la Ciudad de México.

La afición de Tigres colmó las gradas del Estadio Universitario de Nuevo León para ver el último partido de Andre Pierre-Gignac con el equipo en fase regular. El delantero francés, quien afrontará su última liguilla, se va después de una década con el equipo como el máximo goleador en la historia del equipo con 222 dianas y cinco títulos de liga.