Esteban Andrada, exportero de Monterrey, da puñetazo a rival en Segunda División española (Video)

Esteban Andrada, exportero de Monterrey, da puñetazo a rival en Segunda División española . Foto: Captura de video

MADRID (AP).- Un partido de futbol de Segunda División en España terminó en una pelea el después de que el portero del Zaragoza, Esteban Andrada, golpeó en la cara al defensa del Huesca, Jorge Pulido.

Enloqueció Esteban Andrada ???? pic.twitter.com/Jg6VuxbZ2Y — Pablo Giralt (@giraltpablo) April 26, 2026

El portero del Huesca, Dani Jiménez, fue expulsado posteriormente por golpear a Andrada durante la trifulca.

El partido se encontraba en sus últimos minutos cuando Andrada empujó a Pulido al suelo al acercarse este al portero argentino. Tras mostrarle el árbitro la segunda tarjeta amarilla a Andrada por el empujón, el portero persiguió a Pulido y le dio un potente puñetazo en la cara con la mano derecha.

Se produjo un altercado entre jugadores y miembros del cuerpo técnico de ambos equipos. Andrada se encontraba en medio de la trifulca cuando Jiménez llegó corriendo y lo golpeó en la nuca.

Dani Tasende, del Zaragoza, también fue expulsado.

El Huesca ganó el partido por 1-0. Ambos equipos se encuentran cerca del final de la tabla de posiciones de la segunda división.