Gafas con IA ayudan a corredores con discapacidad visual a afrontar el maratón de Londres. Foto: AP

LONDRES (AP).- Durante un entrenamiento, Tilly Dowler, que corría junto al Palacio de Buckingham, se acerca a una meta que antes creía inalcanzable.

Dowler, quien padece la enfermedad de Stargardt y afirma tener solo un 10% de visión útil, comenzó a correr el año pasado, con un programa para principiantes que la llevó de no correr a los 5 km, para luego aumentar gradualmente la distancia hasta la maratón.

Se preparó para correr el Maratón de Londres con su novio como guía, utilizando las gafas inteligentes Oakley Meta Vanguard con inteligencia artificial para orientarse y seguir su progreso.

“Cuentan con asistencia de inteligencia artificial”, explicó. “Mientras corro, puedo pedir información en tiempo real, como qué puntos de referencia hay a mi alrededor y qué distancia he recorrido”.

Según explicó, las gafas le permiten combinar la información auditiva con las indicaciones de su compañero de carrera.

“Puedo poner mi música y al mismo tiempo escuchar a mi guía”, dijo.

Su objetivo no se centra en la velocidad.

“Mi misión era inspirar a otras personas con discapacidad visual y a quienes están pasando por momentos realmente difíciles, e inspirarlas a creer en sí mismas”, dijo.

Dowler forma parte de un número creciente de corredores con discapacidad visual que utilizan gafas inteligentes con inteligencia artificial. Estos dispositivos portátiles combinan productos de consumo estándar con cámaras, micrófonos y altavoces integrados. Se pueden controlar mediante la voz, botones o gestos sencillos, y utilizan inteligencia artificial para interpretar el entorno y proporcionar información auditiva.

Las gafas inteligentes más conocidas son las de la empresa tecnológica Meta, que las fabrica en colaboración con Ray-Ban y Oakley. El año pasado se vendieron más de 7 millones de pares de Meta Ray-Ban, lo que demuestra su creciente popularidad.

Sin embargo, también suscitaron inquietudes sobre la privacidad, como el uso para grabar a personas sin su consentimiento y la preocupación de que Meta enviara los vídeos a analistas humanos para el entrenamiento de su inteligencia artificial.

Para Sha Khan, que perdió alrededor del 90 por ciento de su visión en 2021 debido a la retinosis pigmentaria y la enfermedad de Stargardt, la tecnología se ha convertido en parte de su vida diaria, así como de su entrenamiento.

“Es como si ya formara parte de mí”, dijo. “Si salgo por la puerta principal, no lo haría sin mis gafas puestas”.

Khan también depende de su perro guía, Moby, en su vida diaria, utilizándolo para orientarse fuera de las carreras.

Dijo que la posibilidad de usar las gafas sin usar las manos es especialmente útil porque le permite concentrarse en trabajar con Moby sin necesidad de manejar un teléfono.

Khan comenzó a correr en 2022 después de que un voluntario de Guide Dogs UK, una organización benéfica que proporciona perros guía y apoyo a la movilidad para personas con discapacidad visual, lo animara a intentarlo tras su repentina pérdida de visión y el impacto que esto tuvo en su salud mental.

Durante el entrenamiento con los guías, utiliza comandos de voz para interactuar con las gafas.

“Si me dicen que ese es el Big Ben que tenemos delante, puedo decirles: ‘Oye, Meta, ¡sácale una foto!’”, dijo.

Dijo que el hecho de que el dispositivo funcione sin necesidad de usar las manos es importante.

“No tengo por qué preocuparme de andar trasteando con un teléfono móvil”, dijo.

Las gafas inteligentes utilizan una cámara frontal para capturar la información visual y la inteligencia artificial para analizarla, convirtiendo la información en audio que se reproduce a través de altavoces integrados en la montura.

Chris Lewis, analista tecnológico con discapacidad visual que ha utilizado gafas inteligentes mientras esquiaba, afirmó que el sistema proporciona una capa adicional de información y orientación.

“La IA toma las imágenes que llegan, las analiza y te brinda información sobre lo que tienes delante, lo que podría estar moviéndose y lo que podría estar cambiando”, dijo.

Según explicó, esto permite a los usuarios recibir información en tiempo real sin perder la noción de su entorno, lo cual es importante para actividades como correr.

Sin embargo, Lewis afirmó que eventos como los maratones pueden plantear desafíos adicionales, ya que las grandes multitudes ejercen presión sobre las redes móviles y pueden debilitar la señal, lo que a su vez puede afectar la fiabilidad con la que las gafas proporcionan información en tiempo real.

Guide Dogs UK, que también ofrece otros servicios para ayudar a las personas a vivir de forma independiente, afirma que la tecnología debería utilizarse junto con los sistemas de apoyo existentes, en lugar de sustituirlos.

“Estas gafas pueden ser de gran ayuda y potenciar la independencia de una persona, pero no están diseñadas para que se dependa de ellas ni para que sustituyan las habilidades básicas de autonomía”, afirmó Tommy Dean, especialista en tecnología de la organización benéfica.

Afirmó que los perros guía, el entrenamiento en movilidad y el apoyo humano siguen siendo esenciales, especialmente en entornos complejos.

Ben Hatton, analista de CCS Insight que estudia las tecnologías de consumo emergentes, afirmó que la fiabilidad sigue siendo un reto clave.

“Si se va a permitir que las personas con discapacidad visual caminen por la calle o crucen carreteras transitadas con la ayuda de esta tecnología, entonces tiene que ser perfectamente fiable en todo momento”, afirmó.

Según explicó, factores como la precisión, la conectividad y el coste determinarán la amplitud con la que se pueda adoptar la tecnología.

A pesar de esas limitaciones, los expertos afirman que los avances en inteligencia artificial están permitiendo que los dispositivos de uso común desempeñen un papel cada vez más importante en la accesibilidad.

“El hecho de que la tecnología de consumo pueda mejorar la experiencia de una persona con problemas de visión aumenta su potencial para ser cada vez más independiente”, dijo Lewis.

Según los organizadores, más de 59 mil corredores participaron en el Maratón de Londres este día, siguiendo un recorrido de 42,2 kilómetros a través de la capital que comienza en Greenwich y termina cerca del Palacio de Buckingham.