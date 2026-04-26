Investigan al jefe de árbitros de la liga italiana de futbol por presunto fraude deportivo. Foto: AP

MILÁN (AP).- El futbol italiano atraviesa una crisis dentro y fuera del terreno de juego, con otro escándalo arbitral que surge tras los repetidos fracasos de la selección masculina para clasificarse para la Copa del Mundo.

Gianluca Rocchi, jefe de árbitros de la Serie A y la Serie B, está siendo investigado penalmente por presunto fraude deportivo y comparecerá ante un tribunal de Milán el jueves.

También está bajo investigación el supervisor del VAR, Andrea Gervasoni.

Rocchi, acusado de influir en las decisiones del VAR y de alterar la selección de árbitros, fue apartado de su cargo a la espera de nuevos acontecimientos.

“Tenemos el deber de garantizar que el sistema futbolístico asegure la transparencia y la igualdad de trato”, declaró el presidente de la Serie A, Ezio Simonelli, en un comunicado. “Confiando en el trabajo de los organismos competentes, no puede ser una simple denuncia que ponga en tela de juicio la honestidad intelectual y el funcionamiento de todo un sistema”.

“Si resulta que alguien cometió un error, será justo que pague. Pero jamás se puede cuestionar la credibilidad del sistema ni la regularidad del campeonato.”

Rocchi está siendo investigado por incidentes ocurridos durante la temporada 2024-25. Presuntamente, interfirió con los protocolos del VAR durante un partido de la Serie A entre el Udinese y el Parma el 1 de marzo de 2025, al golpear la ventana de la cabina del VAR y recomendar a los árbitros que solicitaran una revisión en el campo de un penalti.

Los medios italianos informan que la selección de árbitros de Rocchi también está siendo examinada, en medio de las sugerencias de que cambió al árbitro de un partido del Inter de Milán por uno más favorable a los nerazzurri.

El Inter, que terminó un punto por detrás del campeón de la Serie A, el Napoli, no se ha visto implicado.

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) investigó una denuncia contra Rocchi por el incidente en la cabina del VAR el año pasado, pero desestimó el procedimiento disciplinario en julio. Sin embargo, el asunto ha resurgido con el inicio de la investigación penal.

El fiscal de la FIGC, Giuseppe Chiné, afirmó estar en contacto con la fiscalía de Milán y que reconsiderará la posibilidad de reabrir la investigación de la FIGC si surgen nuevas pruebas.

El futbol italiano ya se encontraba en crisis después de que la selección nacional no lograra clasificarse para su tercer Mundial consecutivo, lo que provocó las dimisiones del presidente de la FIGC, Gabriele Gravina, y del seleccionador Gennaro Gattuso a principios de este mes.