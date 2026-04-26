Sebastian Sawe rompe barrera de las 2 horas en maratón y pulveriza el récord mundial por 65 segundos. Foto: AP

LONDRES (AP).- La legendaria barrera de las dos horas en una maratón se ha roto oficialmente, en un logro deportivo que antes era inconcebible.

No por un corredor, sino por dos.

En una carrera para la historia, Sabastian Sawe, de Kenia, ganó el maratón de Londres el domingo en 1 hora, 59 minutos y 30 segundos, pulverizando el anterior récord mundial masculino por la asombrosa cifra de 65 segundos.

“Lo que sucede hoy no es solo para mí”, dijo Sawe, de 29 años, “sino para todos nosotros hoy en Londres”.

Tan solo 11 segundos más atrás se encontraba el etíope Yomif Kejelcha, quien, en su primer maratón, también completó el recorrido de 42.2 kilómetros en menos de 2 horas.

Completando el podio se encontraba el ugandés Jacob Kiplimo, quien batió el récord mundial anterior —establecido por el keniano Kelvin Kiptum en Chicago en 2023— por siete segundos, finalizando en 2:00:28.

En un espectáculo emocionante, Sawe aceleró el ritmo a medida que avanzaba el maratón, cubriendo la segunda mitad de la carrera en 59 minutos y 1 segundo. Se despegó junto a Kejelcha después de 30 kilómetros y luego realizó su escapada en solitario en los últimos dos kilómetros, esprintando hacia la meta en The Mall entre fuertes vítores.

Sawe, que revalidó su título en Londres, dijo que fue un "día para recordar" y agradeció a la enorme multitud que se congregó en las calles de la capital británica para presenciar lo que podría considerarse una hazaña que marca la cima del logro físico humano.

“Creo que ayudan mucho”, dijo, “porque si no fuera por ellos no te sentirías tan querido... con sus llamadas, te sientes tan feliz y fuerte”.

Ya se ha logrado en menos de dos horas, aunque no oficialmente

Romper la barrera de las dos horas en una maratón era algo que se esperaba desde hace mucho tiempo, y que ya se había logrado antes.

Sin embargo, cuando Eliud Kipchoge, el gran corredor de larga distancia keniano, logró la hazaña en Viena en 2019, fue en una carrera especialmente diseñada llamada "1.59 Challenge", organizada por el multimillonario británico Jim Ratcliffe en condiciones favorables, en un circuito de 9,6 kilómetros y con liebres rotativas.

Eso significaba que no se consideraba un recorrido oficial de la carrera, por lo que el tiempo de Kipchoge de 1:59:40 no quedó registrado.

En cualquier caso, Sawe superó ese tiempo por 10 segundos en un recorrido mayormente llano a través de Londres, en condiciones secas y soleadas.

“Las reglas del juego acaban de cambiar por completo en las carreras de maratón”, dijo Paula Radcliffe, antigua ganadora del Maratón de Londres, durante su retransmisión de la carrera para la BBC.

A principios de siglo, el mejor tiempo mundial en el maratón masculino era de 2:05:42, establecido por Khalid Khannouchi en Chicago en 1999.

Khannouchi batió su propio récord por cuatro segundos en 2002 —la última vez que se corrió el maratón masculino más rápido en Londres— y este ha sido reducido gradualmente durante los últimos 24 años por una sucesión de corredores kenianos y etíopes, entre ellos Haile Gebrselassie, Wilson Kipsang, Kipchoge y, más recientemente, Kiptum.

Assefa gana el maratón femenino más rápido de la historia

También se estableció un récord en la carrera femenina, donde la etíope Tigst Assefa se distanció a falta de unos 500 metros para la meta, ganando en 2:15:41 y defendiendo el título con el mejor tiempo jamás registrado en un maratón exclusivamente femenino.

Sin embargo, fue 16 segundos más lento que el récord del circuito establecido por Radcliffe en 2003, cuando se trataba de una carrera mixta.

La keniana Hellen Obiri quedó segunda, a 12 segundos de la ganadora, con su mejor marca personal en su debut en Londres. Su compatriota Joyciline Jepkosgei fue tercera, a dos segundos más atrás. Fue la primera vez que tres mujeres corrieron un maratón en menos de 2 horas y 16 minutos.

“Grité al terminar porque sabía que estaba batiendo el récord mundial”, dijo Assefa.

“Hoy me he sentido mucho mejor y he trabajado muy duro en mi velocidad, y todo mi entrenamiento ha dado sus frutos.”

Doblete suizo en carreras de sillas de ruedas

En las carreras en silla de ruedas, se produjo un doblete suizo: Marcel Hug se alzó con su sexto título masculino consecutivo, y el octavo en total, y Catherine Debrunner venció a Tatyana McFadden en un final muy ajustado para revalidar el título.