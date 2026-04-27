Estas son las fechas y horarios de la liguilla del Clausura 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Liga MX dio a conocer los horarios correspondientes a los cuartos de final de la liguilla por el título del Clausura 2026, programados para disputarse a partir del sábado 2 de mayo.

En cuanto a los partidos de ida, la jornada sabatina iniciará con el duelo entre Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y Chivas, en partido a disputarse en punto de las 19:00 horas en el Estadio Universitario, seguido del Atlas ante Cruz Azul en el Estadio Jalisco.

El domingo 3 de mayo a las 17:00 horas, América, último lugar entre los primeros ocho equipos que clasificaron a la liguilla, tendrá la localía cuando enfrente en el Estadio Banorte a Pumas de la UNAM, equipo que no concluía un torneo regular en el liderato de la competición desde el Apertura 2015, en tanto que el actual campeón Toluca abrirá frente a Pachuca a las 19:15 en el Estadio Nemesio Díez.

Para los compromisos de vuelta, Chivas recibirá a los Tigres el sábado 9 de mayo a las 19:07 horas en el Estadio Akron, mientras que Cruz Azul espera la visita de Atlas a las 21:15 horas en el Estadio Banorte.

Asimismo, los Tuzos cerrarán de locales en el Estadio Hidalgo al recibir al Toluca el domingo 10 de mayo a las 17:00 horas y el derbi capitalino entre Pumas y América pondrá fin a la actividad de los cuartos de final cuando ambos equipos se enfrenten en el Olímpico Universitario.