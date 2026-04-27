Esteban Andrada, portero de Zaragoza, podría enfrentar suspensión temporal tras puñetazo a rival

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Esteban Andrada, portero argentino del Real Zaragoza, podría enfrentar una larga sanción tras darle un puñetazo en la cara al defensa del Huesca, Jorge Pulido, en un partido de la Segunda División española.

El pasado domingo 26 de abril el estadio El Alcoraz, hogar del S. D. Huesca, se convirtió en un campo de pelea cuando la agresión del guardameta al jugador rival provocó un altercado entre jugadores y miembros del cuerpo técnico de ambos equipos.

Tras la trifulca, Dani Tasende, del Zaragoza, también fue expulsado, al igual que el portero del Huesca, Dani Jiménez, por golpear a Esteban Andrada en la nuca.

La tensión estalló en los últimos minutos, cuando Andrada empujó a Pulido, lo que le costó la segunda tarjeta amarilla. Momentos después, Andrada persiguió a Pulido y le dio un puñetazo en la cara con la mano derecha.

Enloqueció Esteban Andrada ???? pic.twitter.com/Jg6VuxbZ2Y — Pablo Giralt (@giraltpablo) April 26, 2026

Además de su expulsión del partido, el portero de 35 años —quien fue parte del club de Monterrey durante casi cuatro años antes de ser contratado en España— podría enfrentar sanciones aún más graves por su comportamiento antideportivo, como una suspensión temporal.

Andrada dijo en un video que estaba "muy arrepentido" y ofreció disculpa a Jorge Pulido. "No es una buena imagen para nadie. (…) Fue una situación límite, me salí de contexto y reaccioné de esa forma", afirmó.

Declaraciones de Esteban Andrada pic.twitter.com/OYeQujPs2k — Real Zaragoza (@RealZaragoza) April 26, 2026

“Sé que soy una persona pública, un profesional (…) acá estoy para las consecuencias de la liga” agregó el portero, quien defendió el arco de Boca Juniors en la final de Copa Libertadores perdida ante River Plate en 2018.

El Zaragoza también emitió disculpas públicas. "Hemos protagonizado unas imágenes impropias de este deporte y que nunca deberían haberse producido", señaló en un comunicado.

“Somos ejemplo y referentes para muchos aficionados, sobre todo niños y niñas, que en cada partido nos alientan y aspiran a convertirse algún día en uno de sus ídolos (…) Estos hechos no representan los valores del Real Zaragoza ni del zaragocismo, que a lo largo de su historia se ha caracterizado por la nobleza, el valor y el respeto al rival”, enfatizaron.

Respecto al jugador Esteban Andrada, el club informó que "analizará los hechos acaecidos y tomará las medidas disciplinarias pertinentes. Desde el club condenamos rotundamente lo sucedido en esa acción que ha manchado de manera inaceptable un partido de futbol de especial trascendencia para nuestra región, algo que resulta inadmisible", añadió.

El Huesca ganó el partido por 1-0. Ambos equipos se encuentran luchando por evitar el descenso a la tercera división del futbol español.