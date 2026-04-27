FIFA aumentará premios económicos para selecciones participantes en el Mundial 2026

CIUDA DE MÉXICO (apro).- Una investigación de The Guardian revela que la FIFA aceptó aumentar los premios económicos y las cuotas de participación para el Mundial de 2026, luego de que un grupo de federaciones europeas de futbol se quejó de que las ganancias por el magno evento deportivo no se reparten equitativamente.

La FIFA anunció en diciembre un fondo récord de 727 millones de dólares, con un mínimo de 10.5 millones de dólares para cada una de las 48 selecciones participantes y 50 millones para el equipo campeón.

Sin embargo, tras conversaciones con varias federaciones en las últimas semanas, este fondo se incrementará y los nuevos montos se darán a conocer este martes durante el Congreso de la FIFA que tendrá lugar en Vancouver.

“El organismo rector del futbol mundial ha respondido a las preocupaciones expresadas por varias federaciones nacionales —informadas inicialmente por The Guardian en febrero— sobre el elevado coste de los viajes, las operaciones y los impuestos, especialmente en Estados Unidos este verano, que les ocasionarán pérdidas económicas, incluso si sus selecciones tienen un buen desempeño en el torneo y llegan a las últimas fases”, publicó el medio inglés.

De acuerdo con la investigación, también aumentará el dinero que se otorga a las 211 federaciones miembro de la FIFA, por lo que será mayor a los 2 mil 700 millones de dólares previstos para el próximo ciclo de cuatro años.

“Cada asociación nacional (federación) debía recibir un pago garantizado de cino millones de dólares, mientras que cada una de las seis confederaciones recibirían 60 millones de dólares para impulsar el desarrollo del futbol en sus regiones”.

La FIFA proyecta ingresos de 13 mil millones de dólares en el ciclo de cuatro años que culmina con la Copa del Mundo en julio de este año, de los cuales 9 mil millones provendrán únicamente del torneo.

El informe anual de laFIFA para 2025 indicaba que 11 mil 670 millones de dólares de sus ingresos se redistribuirían para impulsar el desarrollo del futbol mundial, un aumento del 20% con respecto al ciclo anterior, y se prevé que esta cifra siga aumentando.

The Guardian también dio a conocer que según el plan de distribución inicial de la FIFA, las compensaciones por mérito solo aumentan gradualmente a medida que se avanza en las rondas.

Se otorgan dos millones de dólares adicionales por llegar a dieciseisavos de final, cuatro millones más por alcanzar octavos de final y ocho millones adicionales por clasificarse para cuartos de final, reservándose el mayor incremento para semifinalistas y finalistas.

“Como resultado muchas federaciones europeas afirmaron que perderían dinero si no llegaban a semifinales y solicitaron a la UEFA que interviniera en su favor. ?Además de los altos costos operativos en Estados Unidos, las preocupaciones financieras se han visto agravadas por la desigual carga impositiva que enfrentan las federaciones nacionales”.

Si bien la FIFA goza de exención de impuestos, no pudo negociar exenciones para los 48 equipos clasificados, como sí lo hizo en torneos anteriores. Las federaciones nacionales deben pagar diversos impuestos federales, estatales y municipales sobre sus ingresos, los cuales varían considerablemente.

En Florida no hay ningún impuesto estatal, donde se disputarán siete partidos en Miami, mientras que en Nueva Jersey, cuyo estadio MetLife albergará la final, el impuesto es del 10.75%, y en California, donde Los Ángeles y San Francisco serán sede de los partidos, es del 13.3%.