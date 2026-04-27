“Fue un padre para mí”: David Faitelson ofrece disculpas a José Ramón Fernández (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este día, durante el evento de la votación del Salón de la Fama 2026 en Pachuca, David Faitelson tomó el micrófono para ofrecer una disculpa a José Ramón Fernández. La situación ocurrió tras diversos momentos de tensión entre ambos comunicadores, los cuales incluyen acusaciones de adicción a la cocaína y de abuso sexual.

"Quiero extenderle la mano a mi maestro (José Ramón Fernández). Podrán haber pasado muchas cosas, pero yo soy un tipo agradecido. Públicamente, si en algún momento me equivoqué, de todo corazón le ofrezco una disculpa.

"Doy gracias por esta oportunidad, yo no la pedí, no estaba nada preparado. Yo creo que en la vida hay que plantarse y dar la cara. Tendré que vivir con eso. Fue un padre para mí que estuvo conmigo en las buenas y en las malas", dijo Faitelson.

Tras la acción, José Ramón Fernández no externó ningún comentario y sólo estrechó la mano de Faitelson. Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF); Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF; Mariana Gutiérrez, presidenta de la Liga MX Femenil; comunicadores y periodistas estaban presentes al momento del discurso de Faitelson.

Recientemente, José Ramón Fernández publicó el libro “El Protagonista”. En un fragmento de la obra, el autor reveló que Faitelson presuntamente abusó sexualmente de una compañera de trabajo en TV Azteca.

“En el año 2000, TV Azteca tenía un programa llamado La Polaka, que se hacía con peluches que personificaban políticos, artistas, deportistas y demás figuras públicas. Algunos testigos presenciales me comentaron que en el grupo de los realizadores había una chica que, en ciertos momentos de relajo, le daba por subirse a las mesas y bailar.

“Todo hubiera quedado en ratos de juego y destrampe, de no ser porque en una ocasión Faitelson tocó de manera inapropiada a la chica. Quienes estuvieron presentes me contaron que el propio Faitelson ordenó cerrar las puertas de aquella oficina para que lo sucedido no trascendiera, pero él no contaba con que quedarían pruebas gráficas de ese momento bochornoso.

“Cierta mañana, cuando salí a recoger los periódicos y la correspondencia, me encontré un sobre que tenía una leyenda escrita a máquina: “Señor José Ramón Fernández, le envío estas dos fotos”. Una imagen está borrosa y tomada de lejos, pero la segunda es la más nítida y se puede apreciar perfectamente el abuso. Son fotografías lamentables, muy sucias, que nunca daré a conocer y jamás utilizaré para destrozar familias”, se lee en las páginas 331 y 332 del libro.

La carrera de @joserra_espn se acabó hace mucho tiempo, pero el viejo no se iba ir sin darle un golpe final a la carrera de @DavidFaitelson_. ??

Quién iba imaginar que el judío es un depravado. pic.twitter.com/PIQnmN8DPM — ? F ?????? (@Fernando420) April 24, 2026

Previo a esto, ambos tuvieron un desencuentro en redes sociales. En mayo de 2025, durante un programa de ESPN, Fernández tocó el tema de por qué a raíz de que la FIFA dejó fuera del Mundial de Clubes al León, propiedad de Grupo Pachuca, David Faitelson ha sido “la metralleta” de Televisa para criticar a Jesús Martínez y a su familia, pese a que hace poco le pagaron un viaje a España en compañía de su esposa para participar en un evento del Salón de la Fama.

“Después de dos viajes a Europa con todo pagado, con la mujer a lado, primera clase, a España, Oviedo: ‘Ay Jesús, maravilloso’, ahora: ‘te mato, te mato, te mato’ porque el jefe es otro y me paga, me dice que te mate. Hay gente que contrata periodistas para hacerlos metralleta”, dijo Joserra.

—¿Es un comentarista que contrataron recientemente?”, le preguntó Sergio Dipp a Fernández.

—Uno de tantos. Un sicario profesional, dizque del periodismo, que ya no existe.

—¿Tú dices, David Faitelson?”, preguntó Dipp.

?? Brutales declaraciones de @joserra_espn, hablo de TODO:

A @DavidFaitelson_ de quien fue mentor, lo calificó como *sicario" periodístico. ????

- #TelevisaLeaks, "El palomar" y su función, de la investigación del @FBI qué continúa sobre @eazcarraga y más.. ?? pic.twitter.com/Mry3gMj1FH — ignacio suarez (@fantasmasuarez) May 7, 2025

Después, a través de sus redes sociales, David Faitelson le reviró a su excompañero en la televisora del Ajusco y en ESPN.

“Estimado señor Fernández: Usted se refiere a mi como ‘sicario’, una palabra muy dura en los tiempos que vive el país. Siento mucho que sea tan irresponsable. Debe ser la edad. Ahora bien, quizá, se le venga a memoria lo de ‘sicario’ por aquellos graves problemas que tuvo usted con el consumo de cocaína en la parte final de su estadía en TV Azteca. Recuerde que fue tan grave que el dueño de la empresa lo separó del cargo y lo envió a usted y a su señora esposa, con todo pagado, a España para intentar que se recuperara. Espero que en realidad se haya recuperado. Es lo único que podría entenderse en la relación con la palabra ‘sicario’. Muchas gracias, señor Fernández…”.