“Ir a buscarlos”, el método Lillini para reconstruir el futuro del futbol mexicano

QUERÉTARO (Proceso).– Cuando Andrés Lillini asumió la dirección de selecciones menores el 31 de mayo de 2023 no encontró un sistema roto, sino uno que funcionaba sin dejar huella. Desde un inicio su estrategia fue “crear procesos sólidos que se mantengan en el tiempo”, independientemente de si él está o no en ese cargo.

En entrevista con Proceso, el director técnico argentino explica el modelo con el que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) busca, disputa y gestiona a sus futbolistas juveniles. Casos como el de Obed Vargas — destacado mediocampista mexicano-estadounidense, recientemente fichado por el Atlético de Madrid y seleccionado nacional que apunta a estar en el Mundial 2026— exhiben que el talento no sólo se detecta también hay que competir por él.

La estrategia de trabajo de Lillini se sostiene en tres pilares: hay que hacer una búsqueda global de los futbolistas mexicanos talentosos, hay que seleccionar rigurosamente a los entrenadores expertos en formar jugadores y hay que trabajar con procesos estables, de decir, aplicar los mismos criterios en las cometencias como premundiales y mundiales.

En este último punto, señala, su equipo de trabajo presta atención a las competencias donde participan los futbolistas de las distintas categorías, no importa si es un Premundial o Mundial, todos tienen la misma prioridad y el objetivo es salir campeones. La idea es ayudar a que se formen aquellos jugadores que aspiran a llegar a la selección mayor. Por eso fomentan la competencia interna, hay que ayudar los a crecer futbolística y emocionalmente.

“Entre los análisis que obtuvimos es que existía una comodidad en aquellos chicos que jugaban muy bien. Pensaban que al ya tener actividad en la Sub-15 iban a dar el paso automático a la Sub-17 y después a la Sub-20. Así que lo primero que hicimos fue agregar una Sub-18, Sub-16 y Sub-14. Eso permitió que el jugador no pensara que porque fue convocado a una categoría era seguro que iba a ser llamado a la siguiente. Al mismo tiempo, eso permitió tenerlos más tiempo en la selección”, explica Lillini.

Sobre el segundo punto Andrés Lillini refiere que si un mexicano juega bien no importa dónde esté, hay que ir por él. Si es extranjero o si tiene doble nacionalidad igualmente irán a buscarlo porque debe vestir la camiseta verde. Por supuesto, el futbolista decidirá si representará a México o no, pero el staff de Lillini se esforzará para al menos verlo jugar en persona y sondearlo.

Rastreo

Según explica la lógica de trabajo en la Selección Mexicana se transformó: “pasó de esperar a rastrear, de convocar a convencer y de observar a intervenir”.

Lillini comenta que cada fin de semana los integrantes de los cuerpos técnicos —entrenadores, auxiliares, entrenadores de pirteros, preparadores físicos y también él)— asisten a partidos de las distintas categorías y divisiones del balompié mexicano, así como del extranjero. Para él, acercarse a las fuerzas básicas es fundamental. “Es donde hay que poner el dinero. No es un gasto, más bien es una inversión”.

Agrega que los visores de las selecciones menores no se conforman con analizar y acercarse a los futbolistas de los clubes profesionales, ya que también realizan su labor con aquellos que ven acción en la Super Copa de la FMF, torneo donde participan equipos de las diferentes selecciones nacionales, combinados del sector amateur, selecciones estatales y equipos como “El Camino”, conformado por talento mexicano proveniente de visorías que se hacen en Estados Unidos.

“Se crea una psicosis de que el talento mexicano es mejor en el extranjero que a nivel nacional. Por un lado, si hay un jugador que está en el Barcelona (España) como Robert Oliveras que es Sub-16, en el Mainz (Alemania) como Román Avakian que también es Sub-16 o en algún club de la MLS y tiene el nivel para estar en selección no lo voy a dejar fuera.

“Sin embargo, 80% de nuestras selecciones son conformadas por jugadores que militan en México. La selección no es un club, ahí se aprovecha el trabajo de las divisiones menores para proyectarlos. Damos oportunidad a quienes tienen constancia traducida en minutos de cancha”.

Obed Vargas, de Estados Unidos a México. Foto: IG Obed.Vargas

Para ayudar en la tarea de identificación de jugadores, Lillini y su personal utilizan un software de inteligencia deportiva donde se concentra la información: el Sistema de Información de Selecciones (Sisel), el cual fue presentado en julio de 2009 por el entonces director de Selecciones Nacionales, Néstor de la Torre.

El Sisel es un sistema donde se lleva un registro detallado de cada futbolista y un seguimiento específico. Ahí se carga información del jugador que fue visoreado: nombre, edad, equipo, fotografía, observaciones de rendimiento, videos de jugadas y se sube información del entrenador que lo observó.

Hasta diciembre de 2025 en el Sisel estaban registrados 74 futbolistas mexicanos o de doble nacionalidad en el extranjero, de los cuales 21 ya están integrados en algún proceso de selección.

Para detectar al talento nacional realizan un mapa al que denominan identificación de talento y lo actualizan cada semana.

El caso de Obed Vargas

En una entrevista con el diario Récord, Lillini señaló que una de las problemáticas a las que se ha enfrentado es cuando los clubes se niegan a prestar a los jugadores. Puso como ejemplo el caso de Obed Vargas, el mediocampista de 20 años que actualmente milita en la Liga de España con el Atlético de Madrid.

“Obed debutó profesionalmente en la final de Liga de Campeones de la Concacaf con el Seattle Sounders que venció a Pumas (3-0 en mayo de 2022). De ahí lo identifiqué, era un chico de 17 años jugando una final de Concachampions. Lo convoqué una vez y el Seattle respondió ‘no’. Lo volví a hacer y obtuve la misma respuesta, pero me enteré de que el Sounders nunca le avisó. Así que tomé la decisión de ir a buscarlo a Estados Unidos.

“Quería hablar con la familia y explicarle el proceso para que jugara con México. Y pude hablar con él después de que fue al Mundial Sub-20 de Argentina 2023 donde representó a Estados Unidos. Pasó un tiempo, me llamó un día y dijo: ‘profe, me quiero ir para México’. A mí me da felicidad que ahora sea tomado en cuenta para la mayor. No pensé que el proceso fuera hacer tan rápido”, le dijo al diario deportivo.

Lillini considera que el gran mérito que tiene su equipo de trabajo es ir a buscar personalmente a los jugadores, pues México “pelea” por ellos contra otras selecciones que también quieren convencerlos de representar a otro país.

En cuanto al otro pilar de su estrategia señala que los directores técnicos de su staff tienen que especializarse en fuerzas básicas. Es importante que sepan de táctica de futbol, pero le da mayor peso al conocimiento de aspectos psicológicos que podrían afectar a los adolescentes y jóvenes que están en una etapa formativa. Pese a que él es extranjero su equipo de colaboradores forzosamente tienen que ser mexicanos.

“El formador que se dedica a fuerzas básicas necesita tener conocimiento de diversas áreas integrales. Por ejemplo, las nuevas generaciones mantienen un uso constante del teléfono celular y de las redes sociales. Hay que saber cómo manejar eso. También busco que los entrenadores se interesen por ellos no sólo como deportistas, sino también como personas.

“Profesionalmente me crié en México, soy lo que soy por Monarcas Morelia y por los Pumas. Siempre estuve rodeado de mexicanos y me fue bien. Confío mucho en la gente de aquí. He tenido éxito en lo que hago gracias a ellos, por lo que no pienso en buscar a alguien en el extranjero para esos puestos. Apuesto por lo que tenemos”.

Los directores técnicos que trabajan con Andrés Lillini son Carlos Carño en la categoría Sub-14, Marvin Cabrera en la Sub-15, Yasser Corona en la Sub-16, Jürgen Castañeda en la Sub-17, Alex Diego en la Sub-20: Alex Diego y Eduardo Arce en la Sub-23.

A su trabajo basada en procesos, detección y acompañamiento Lillini agrega un ingrediente que redefine el sentido de las selecciones menores: el resultado inmediato no es el objetivo final.

“Todo lo que hacen selecciones menores tiene que impactar en la mayor. No sirve ganar un Mundial y que los futbolistas no jueguen en la Primera División de su club o no lleguen a la selección mayor. Es un vacío: levantar una copa, figurar, crecer el nombre, alimentar el ego. Tenemos que buscar otra cosa, sino nuestro trabajo no sirve de nada”, concluye.

Selecciones menores, trascender hacia la mayor. Foto: X / @miseleccionsubs

Desde que en 2023 Lillini tomó las riendas de este proyecto un total de 14 futbolistas han sido captados con su sistema. Además de Obed Vargas, uno de los más destacados es Brian Gutiérrez, quien ya debutó en la selección de Javier Aguirre.