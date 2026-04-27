San Ildefonso, Museo de las Constituciones y Museo Vivo del Muralismo se unen para recorrido único

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De mayo a noviembre y de manera gratuita al público, el Museo de San Ildefonso, el Museo de las Constituciones y el Museo Vivo del Muralismo de la SEP, su unen para realizar el circuito guiado "Muralismo. Memoria compartida, patrimonio común" en el Centro Histórico. Esto también como una oferta cultural para capitalinos y turistas en el marco del Mundial de Futbol 2026.

Se trata de un recorrido único por los espacios donde surgió esa corriente pictórica, parte de los movimientos más significativos del siglo XX, que permitirá conocer a detalle obras de Roberto Montenegro, Diego Rivera, José Clemente Orozco y Jean Charlot, entre otros.

“Muralismo. Memoria compartida, patrimonio común" será un circuito para recorrerse en 120 minutos, aproximadamente, con registro previo los domingos 3 de mayo, 7 de junio, 2 de agosto, 6 de septiembre, 4 de octubre y 8 de noviembre de 2026, en todos los casos a las 10 horas.

El recorrido tendrá como punto de partida el Museo de las Constituciones (antiguo Templo de San Pedro y San Pablo, y ex Museo de la Luz), que alberga "El árbol de la vida" (1921) o "El árbol de la ciencia" creado por Roberto Montenegro en 1921 por encargo de José Vasconcelos. Esta obra es considerada punto de partida del muralismo, y actualmente se sitúa en un recinto renovado en últimos años.

El circuito continuará por el Colegio de San Ildefonso, vecino del recinto de Las Constituciones, y un espacio clave en la consolidación del movimiento, donde convergen las distintas miradas que van desde la integración de tradiciones culturales, a la crítica social; además es casa de numerosas obras de Diego Rivera, Jean Charlot, Fernando Leal, David Alfaro Siqueiros, Ramón Alva, Fermín Revueltas y José Clemente Orozco.

Finalmente, el Museo Vivo del Muralismo en el edificio de la Secretaría de Educación Pública, y sede donde el proyecto muralístico mexicano adquiere una dimensión social más amplia como arte público. Aunque este recinto ha tenido críticas como 'Museo Vivo' desde su inauguración en 2024 por parte de un sector de artistas -debido a la nula incorporación de actividades que promuevan la técnica, quedándose en la mera contemplación-, es el museo más reciente que hace eco del movimiento pictórico.

El recorrido se realizará de manera gratuita con registro previo pues el cupo es limitado para cada fecha mencionada. Mayores informes en línea de Whatsapp del Museo de las Constituciones: 55 2959 8609, y https://bit.ly/muralismomc.