FIFA cambiará regla para el Mundial sobre tarjetas amarillas; evitará suspensión de jugadores

El árbitro Facundo Tello muestra una tarjeta amarilla a Ronaldo Webster (22) de Jamaica durante la final de la repesca para la Copa Mundial entre la República Democrática del Congo y Jamaica en Guadalajara, México, el martes 31 de marzo de 2026.. Foto: AP/Eduardo Verdugo

VANCOUVER, Columbia Británica (AP).- La FIFA se está preparando para modificar las reglas de la Copa Mundial sobre las tarjetas amarillas para garantizar que menos jugadores sean suspendidos para los partidos clave de eliminación en Norteamérica.

Según informaron a The Associated Press personas familiarizadas con el plan, se propondrá una amnistía adicional para las tarjetas amarillas —que permitiría borrar el historial disciplinario de los jugadores dos veces durante el torneo ampliado— en la reunión del consejo directivo de la FIFA que se celebrará el martes. Estas personas hablaron bajo condición de anonimato porque la decisión aún no es oficial.

En la Copa del Mundo, los jugadores deben cumplir una sanción de un partido si reciben una tarjeta amarilla en dos partidos diferentes, pero en torneos anteriores esta sanción se cancelaba después de la fase de cuartos de final.

Eso garantizaba que ningún jugador se perdiera la final por suspensión simplemente por haber recibido una tarjeta amarilla en la semifinal.

El formato ampliado de la Copa del Mundo, con 48 equipos y una fase eliminatoria adicional de dieciseisavos de final, llevó a la FIFA a realizar una revisión destinada a ayudar a que los jugadores pudieran seguir jugando.

La FIFA propone borrar el historial disciplinario de los jugadores que tengan una tarjeta amarilla después de la fase de grupos de tres partidos, para que puedan comenzar la fase eliminatoria desde cero.

Tras los cuartos de final, se aplicará una segunda amnistía a los jugadores que hayan recibido una tarjeta amarilla durante las tres rondas eliminatorias anteriores y cuyos equipos hayan avanzado a las semifinales.

La Copa del Mundo se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.