FIFA solicita seguridad para Gianni Infantino equiparable a la de Donald Trump

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) solicitó a las autoridades de la Columbia Británica en Canadá disponer de un dispositivo de seguridad equiparable al que se utiliza con los jefes de estado en el marco de la visita del presidente del organismo, Gianni Infantino, con motivo del 76º Congreso de la FIFA en la ciudad de Vancouver, programado para el 30 de abril.

De acuerdo con información obtenida por la televisora canadiense Global News, la petición catalogada ‘Nivel 4’ incluye medidas de seguridad como una escolta en caravana, cierres de vialidades para el resto de los automovilistas y no respetar las luces de los semáforos para mantener un movimiento continuo y sin interrupciones en sus traslados, entre otras acciones.

Este tipo de dispositivos de seguridad son equiparables al que exige el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y que incluso no suele ser utilizado ni por el propio Primer Ministro de Canadá, Mark Carney.

Las autoridades de Vancouver, ciudad que además recibirá siete partidos del Mundial de futbol, rechazaron la petición al ser considerada excesiva, por lo que Infantino deberá ajustarse al protocolo de seguridad dispuesto por la localidad para este tipo de eventos internacionales.

Al respecto, un vocero de la FIFA respondió a la noticia dada a conocer por Global News en la que aclaró que Infantino no estaba al tanto o involucrado en ninguna de las peticiones hechas a la autoridades con relación a su transportación y seguridad para el Congreso.

Tal y como ha sucedido en distintas sedes para la Copa del Mundo, dicha información abona al descontento tanto de los aficionados como de la ciudadanía en contra de la FIFA en un contexto donde la entidad ha protagonizado episodios calificados como excesivos desde los altos precios en la venta de boletos, hasta la organización en general del torneo, tanto en Estados Unidos, México y Canadá.