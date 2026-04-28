Javier Aguirre revela primera lista de preseleccionados al Mundial con jugadores de la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Javier Aguirre anunció la primera lista con 20 convocados a la selección mexicana para iniciar su concentración con miras al Mundial en la que sólo se incluyen jugadores de la Liga MX.

En acuerdo entre el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre y los dueños de equipos de la máxima categoría del balompié mexicano, los preseleccionados por “el Vasco” incluyen a 12 futbolistas que ya tendrían su lugar asegurado a la Copa del Mundo, mientras que el resto tendrá un papel de apoyo en los trabajos del primer equipo y como reserva en caso de bajas de último momento.

De entre el grupo de 12 seleccionados destaca la presencia de cinco futbolistas de Chivas —Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González—, piezas clave para que el Guadalajara obtuviera el subliderato de la tabla general del Clausura 2026 y que no serán parte del plantel con miras a la liguilla por el título.

Asimismo, el llamado marca el regreso del juvenil de Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, quien se encontraba en un proceso conservador como parte de su recuperación tras lesionarse en 2025.

Esta lista será complementada con 14 jugadores que militan en clubes en el extranjero para integrar el grupo definitivo de 26 seleccionados que formarán parte del ‘Tri’ en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, mismos que deberán ser dados a conocer a más tardar el 1 de junio de acuerdo con los plazos establecidos por FIFA.?

Este grupo de trabajo con 20 futbolistas se concentrará a partir del 6 de mayo para iniciar con un periodo de cinco semanas y media de entrenamientos.

Lista de convocados titulares:

Porteros

Raúl Rangel, Chivas

Carlos Acevedo, Santos

Defensas

Israel Reyes, América

Jesús Gallardo, Toluca

Medios

Luis Romo, Chivas

Erik Lira, Cruz Azul

Gilberto Mora, Tijuana

Roberto Alvarado, Chivas

Delanteros

Roberto Alvarado, Chivas

Alexis Vega, Toluca

Guillermo Martínez, Pumas

Armando González, Chivas

Lista de convocados reservas:

Portero

Óscar García, León

Defensas

Luis Rey, Puebla

Eduardo Águila, San Luis

Jesús Gómez, Tijuana

Denzell García, FC Juárez

Medios

Iker Fimbres, Rayados

Jairo Torres, FC Juárez

Delantero