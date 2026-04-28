PSG vence 5-4 al Bayern Múnich en partido de ida de las semifinales de la Champions League. Foto: AP

PARÍS (AP).- El vigente campeón, el Paris Saint-Germain, se impuso en un emocionante partido por 5-4 al Bayern Múnich en la ida de las semifinales de la Champions League, disputado el martes en un encuentro lleno de altibajos.

En el partido de semifinales con más goles en la historia de la Champions League, el PSG se puso por delante 5-2 al comienzo de la segunda parte gracias a dos goles de Khvicha Kvaratskhelia y dos de Ousmane Dembélé en el Parque de los Príncipes.

El Bayern reaccionó de forma brillante.

El cabezazo del defensa Dayot Upamecano a mediados de la segunda parte, tras un tiro libre de Joshua Kimmich, dio esperanzas al Bayern, y el potente disparo de Luis Díaz redujo la desventaja a un solo gol de cara al partido de vuelta del próximo miércoles en Múnich.

El penalti transformado por Harry Kane puso al Bayern por delante en el minuto 17, y Kvaratskhelia empató poco después para el PSG. El centrocampista João Neves, de 1,70 metros de estatura, remató de cabeza un saque de esquina para adelantar al PSG.

En una primera parte llena de dramatismo, Michael Olise empató tras irrumpir en el área, antes de que el árbitro suizo Sandro Schärer pitara penalti cuando, tras la revisión del VAR, se detectó una mano del defensa canadiense Anthony Davies.

El Atlético de Madrid, equipo español, recibe al Arsenal, club londinense, el miércoles en el otro partido de ida de las semifinales.