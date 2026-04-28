Vinculan a proceso a Marco Garrido por amenazas a la badmintonista Haramara Gaitán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El juez Carlos Alberto Salas González vinculó a proceso al entrenador y presidente de la Asociación Regiomontana de Bádminton (ARB), Marco Antonio Garrido Salazar, por el delito de amenazas en contra de la seleccionada olímpica Haramara Gaitán.

La vinculación se desprende de la denuncia realizada por la badmintonista en 2022, quien señaló tanto a Garrido Salazar como a su hijo, Marco Antonio Garrido Esquivel, de violentarla de distintas formas mientras se desempeñaba como deportista de alto rendimiento en el estado de Nuevo León.

El juez fijó un mes de plazo para la investigación complementaria y el desahogo de pruebas, en tanto Garrido Salazar continúa su proceso en libertad bajo medidas cautelares, entre las que se encuentra el no acercarse a Gaitán.

Asimismo, en diciembre último, Garrido Esquivel fue vinculado por los delitos de acoso sexual y hostigamiento, en proceso que sigue su curso legal a la espera de la siguiente audiencia.

“Después de todo lo frustrante que pasé, al menos ahora me queda un sabor de boca satisfactorio al saber que los dos al menos ya están vinculados a proceso y que se está haciendo todo lo posible por hacer lo justo, simplemente pedía eso”, asegura Gatián.

En junio de 2022, la multimedallista centroamericana y panamericana ingresó una queja ante las autoridades del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte en Nuevo León (Inde NL) denunciando los hechos, no obstante, el caso no prosperó a nivel institucional, por lo que Gaitán Fausto recurrió a la justicia ordinaria dos meses después.

En respuesta, Garrido Salazar acusó formalmente a la badmintonista por el delito de difamación y equiparable a la falsedad en declaraciones en marzo de 2024, en denuncia que presentó diversas irregularidades en sus elementos de prueba como testimonios presuntamente fabricados.

En abril de 2025, luego de la publicación del reportaje de Proceso titulado “Haramara Gaitán, víctima de la familia que controla el bádminton en Nuevo León”, el Inde NL retiró de su cargo a Garrido Salazar y Garrido Esquivel, casi tres años después de que Gaitán hiciera su primera queja pública de la situación.

Sin embargo, Garrido Salazar recién apareció en el marco de las competencias de bádminton en la Olimpiada Nacional 2026 que se desarrollaron en Tlaxcala como parte de la delegación neoleonesa, portando el uniforme oficial de la selección estatal y figurando en fotografías publicadas en las cuentas oficiales de las redes sociales del Inde NL.

Además, Garrido se desempeña como director técnico de la Federación Mexicana de Bádminton (Femeba), encabezada por Francisco Javier Orozco, puesto que deja ver la influencia que mantiene en la toma de decisiones sobre este deporte a nivel nacional.