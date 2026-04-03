Tras fecha FIFA y no asistir al juego contra México, Cristiano Ronaldo reaparece con el Al-Nassr

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cristiano Ronaldo reaparece este viernes como titular con su equipo, el Al-Nassr de Arabia Saudita, luego de que no fue convocado por Portugal para la fecha FIFA pasada, en la que los lusitanos se midieron a México en la reinaguración del Estadio Banorte.

El astro portugués estaba lesionado desde el 28 de febrero y en recuperación, motivo por el cual Roberto Martínez, técnico de la selección nacional de Portugal, lo dejó fuera de la convocatoria pasada.

En México, causó gran desilusión entre los aficionados que Ronaldo no estuviera presente en la reinaguración del Estadio Banorte, partido en el cual ambas escuadras empataron a cero goles el pasado sábado 28 de marzo.

Días previos a ese partido, el portugués publicó en sus redes fotografías suyas “Mejorando cada día” y “¡Qué bueno estar de vuelta! Te ves bien”. Incluso, un día previo al partido con México, el 27 de marzo, Ronaldo fue fotografiado entrenando con un balón enfundando el uniforme del Al Nassr.

Getting better every day ???? pic.twitter.com/6z0WCE8yMg — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 23, 2026

On the ball ?? pic.twitter.com/Q3wXDWvjA4 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 27, 2026

Desde el 1 de abril y hasta este viernes 3, el astro siguió publicando imágenes de su entrenamiento. Finalmente, hoy saltará como titular con el Al-Nassr ante el Al-Najma, como captián, en punto de las 12 del día tiempo del centro de México.