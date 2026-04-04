Aglomeración en estadio de futbol de Perú deja al menos un muerto y 60 heridos

Servicios de emergencia en el estadio Alianza Lima de Perú. Foto: Facebook

LIMA (AP) — Al menos una persona murió y otras 60 resultaron heridas el viernes luego de la aglomeración de centenares de aficionados en una tribuna en el estadio de un popular equipo de futbol profesional en la capital peruana, informaron las autoridades.

La policía indicó en un comunicado que varios de sus agentes realizaron un rescate de personas atrapadas producto de “la masiva concurrencia de hinchas” de Alianza Lima en la tribuna sur del estadio Alejandro Villanueva, mientras apoyaban a su equipo que este sábado enfrenta a su máximo rival Universitario por la liga profesional.

Más temprano el ministerio de Salud había reportado el colapso de una pared dentro del estadio. Tanto la policía como el Alianza Lima lo desmintieron en sendos comunicados.

La policía añadió que había intervenido “para garantizar el orden, resguardar la zona y facilitar las labores de rescate”.

El brigadier de los bomberos Marcos Pajuelo dijo que tras el incidente había al momento un fallecido y decenas de heridos que fueron trasladados a varios hospitales capitalinos.

“Desconocemos la posible causa”, dijo Pajuelo en declaraciones a la televisora local N.

Videos difundidos por televisoras locales mostraron una aglomeración de hinchas en la tribuna sur en medio de la detonación de fuegos artificiales. En otros videos se observaban a personas aparentemente heridas que estaban sentadas en las gradas dentro del estadio.

El Ministerio de Salud indicó en un comunicado oficial que se reportaban al momento 60 heridos.