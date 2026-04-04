Atlético de San Luis sorprendió como visitante a Monterrey y le ganó 2-1 en el último minuto (Videos)

Atlético de San Luis sorprendió como visitante a Monterrey y le ganó 2-1 en el último minuto. Foto: X: @LigaBBVAMX

(AP).- David Rodríguez hizo durante el séptimo minuto del descuento el tanto con el que el Atlético de San Luis consumó la remontada de 2-1 de su visita a Monterrey.

El gol del agónico triunfo de los potosinos. ??



Rodríguez le pegó al esférico, que con mucho drama terminó en el fondo de las redes. ?? Y así lo ganó @AtletideSanLuis ante Rayados. ??#LaLigaDeLaAfición ? #J13 #ConMéxicoC26 pic.twitter.com/jPda8uI6sZ — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 5, 2026

El ariete montenegrino Uros Djurdjevic puso adelante al conjunto regio a los 20 minutos.

Djuka... ¡No perdona! ??



El delantero serbio se encontró el esférico dentro del área y de gran manera lo empujó al fondo de las redes. ?? Y así llegó el primero de @Rayados ante los potosinos. ??#LaLigaDeLaAfición ? #J13 #ConMéxicoC26 pic.twitter.com/vCxGPj0qoJ — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 4, 2026

El brasileño Joao Pedro emparejó a los 48; Rodríguez logró la voltereta con un remate desde el corazón del área a pase diagonal del francés Sébastien Salles-Lamonge.

¡Lo empató el goleador! ??



João Pedro marcó su gol número 11 en el torneo. ?? Y con ello, el empate de @AtletideSanLuis ante Rayados. ??#LaLigaDeLaAfición ? #J13 #ConMéxicoC26 pic.twitter.com/B52OZMazoI — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 5, 2026

La derrota deja a los Rayados fuera de zona de liguilla al ubicarse en decimotercera posición con 14 puntos; San Luis marcha decimocuarta con la misma cantidad de unidades.

Con su decimosegunda diana del curso, Joao Pedro rompió la paridad en el liderato de la tabla de artilleros con Armando “La Hormiga” González (Chivas); ambos son, junto con Paulinho (Toluca), los vigentes campeones goleadores de la Liga MX.