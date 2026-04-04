Liga MX

Atlético de San Luis sorprendió como visitante a Monterrey y le ganó 2-1 en el último minuto (Videos)

Rayados marcha en la decimotercera posición de la taba general con 14 puntos; tiene 4 victorias, 2 empates y 7 derrotas.
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Deportes
sábado, 4 de abril de 2026 · 21:29

(AP).- David Rodríguez hizo durante el séptimo minuto del descuento el tanto con el que el Atlético de San Luis consumó la remontada de 2-1 de su visita a Monterrey.

 

 

El ariete montenegrino Uros Djurdjevic puso adelante al conjunto regio a los 20 minutos.

 

 

El brasileño Joao Pedro emparejó a los 48; Rodríguez logró la voltereta con un remate desde el corazón del área a pase diagonal del francés Sébastien Salles-Lamonge.

 

 

La derrota deja a los Rayados fuera de zona de liguilla al ubicarse en decimotercera posición con 14 puntos; San Luis marcha decimocuarta con la misma cantidad de unidades.

Con su decimosegunda diana del curso, Joao Pedro rompió la paridad en el liderato de la tabla de artilleros con Armando “La Hormiga” González (Chivas); ambos son, junto con Paulinho (Toluca), los vigentes campeones goleadores de la Liga MX.

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