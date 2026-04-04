Barcelona derrota 2-1 al Atlético de Madrid y aumenta su liderato en La Liga (Videos)El Barcelona lidera LaLiga con 76 unidades, mientras que el Real Madrid, que perdió 2-1 contra el Mallorca, es segundo con 69.
MADRID (AP).- El Barcelona remontó como visitante para vencer al Atlético de Madrid, que jugaba con diez hombres desde el minuto 45, por 2-1 y dar un gran paso hacia la consecución de La Liga después de que el Real Madrid perdiera en Mallorca el sábado.
Robert Lewandowski marcó el gol de la victoria en el minuto 87 con un remate de hombro tras un rebote de una parada del portero del Atlético.
El Barcelona aventaja en siete puntos al Madrid, que perdió 2-1 contra el Mallorca anteriormente.
El Atlético, que perdió 19 puntos respecto al liderato y se sitúa cuarto, abrió el marcador en el Estadio Metropolitano gracias a Giuliano Simeone en el minuto 39. Marcus Rashford empató en el minuto 42, y el Atlético se quedó con un jugador menos en el tiempo añadido de la primera parte cuando Nico González fue expulsado por doble amarilla.
Que hace Kounde celebrando en gol de Giuliano Simeone ?— (fan) LOCOS REAL MADRID (@LocosRealMadrid) April 4, 2026
?????? MARCUS RASHFORD HAS EQUALIZED FOR BARCELONA!
Atletico Madrid 1-1 Barcelona.pic.twitter.com/Y6v7vdt7XR — Tekkers Foot (@tekkersfoot) April 4, 2026
El gol de la victoria llegó casi por casualidad. João Cancelo hizo una buena jugada por la banda izquierda del área, con un par de regates para superar a los defensores, pero su disparo fue rechazado por el portero Juan Muso y rebotó en el hombro de Lewandowski, entrando en la portería.
Atlético Madrid 1-2 Barcelona pic.twitter.com/OmVkrHNLiB — GoalUltinate (@goalultinate) April 4, 2026
El Atlético ha perdido tres partidos seguidos en todas las competiciones y se mantiene a un punto del Villarreal, tercer clasificado, que visita al Girona el lunes.