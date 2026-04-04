El bicampeón Toluca pierde el invicto al caer 1-0 ante Querétaro (Video)

QUERÉTARO, México (AP).- Alí Ávila convirtió el tanto con el cual Querétaro dio la campanada el sábado, al vencer 1-0 al bicampeón Toluca, que sufrió su primer revés en el torneo Clausura de la Liga MX al reanudarse la actividad después de la Fecha FIFA.

Ávila fue habilitado dentro del área por el ecuatoriano Jhojan Julio para mandar el esférico al fondo de la portería a los 76 minutos.

???? ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE GALLOS!

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Jhojan Julio la andaba regando, pero le apareció su ángel de la guarda y Alí Ávila la manda a guardar. ???? pic.twitter.com/6GxcmippVt — FOX (@somos_FOX) April 5, 2026

Los Diablos Rojos no sufrieron su primer revés del curso, sino hasta la decimotercera jornada. Este resultado los deja en la tercera posición con 26 unidades.

Querétaro celebró apenas su segunda victoria del campeonato con su noveno tanto, para ascender provisionalmente a la decimosexta posición con 11 unidades.

Los Gallos aprovecharon la opción de romper el cero cuando Mateo Coronel recibió un pase para enfilarse al área, donde sacó un disparo que fue tapado por el arquero Luis García. Jhojan Julio recibió el rechazo para efectuar un disparo que desvió Jesús Gallardo sobre la línea, pero el ecuatoriano corrió con la fortuna de que el balón le quedó a merced para cederlo a Ávila, quien marcó.

La vuelta a la actividad de clubes mostró a una oxidada delantera escarlata, que apenas hizo un remate a puerta durante los primeros 45 minutos.

La mejor de las escasas opciones de los visitantes llegó con un cabezazo de Gallardo desde el corazón del área a los 66 minutos, pero corrió con mala fortuna cuando el esférico dio en el travesaño.

Paulinho tuvo la opción para igualar en el inicio del descuento con un cabezazo de palomita que fue rechazado por el arquero José Hernández cuando apuntaba a terminar en el fondo del arco.

Para el vigente monarca de la Liga MX, ahora viene un cambio de perspectiva, al tener que afrontar el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf como anfitrión del LA Galaxy de la MLS el miércoles 8 de abril.