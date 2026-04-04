Los Padres vencen a los Red Sox 3-2 en el gélido Fenway Park sobre la novena entrada. Foto: AP

BOSTON (AP).- Ramón Laureano conectó un sencillo productor de carrera con dos outs en la novena entrada ante el cerrador Aroldis Chapman y los Padres de San Diego superaron a los Medias Rojas de Boston 3-2 el sábado en el gélido Fenway Park.

La temperatura inicial fue de 43 grados, con ráfagas de viento de hasta 24 mph durante la tarde.

En la parte alta de la novena entrada, Fernando Tatis Jr. conectó un doble por encima del jardinero central Ceddanne Rafaela, quien inicialmente se había adelantado, y Laureano le siguió con su hit que puso a su equipo al frente ante Chapman (0-1). Tatis se ponchó haciendo swing en sus primeros cuatro turnos al bate.

Adrian Morejon (1-0) trabajó una entrada, y Mason Miller ponchó a los tres bateadores a los que se enfrentó para conseguir su tercer salvamento.

Con el marcador 2-1 en contra en la octava entrada, Boston colocó corredores en primera y tercera con un out contra Morejon. El bateador emergente Andruw Monasterio conectó un rodado que parecía una jugada de doble matanza segura hacia el montículo, pero el segunda base Jake Cronenworth dejó caer la pelota en la transferencia antes de lanzar tarde a primera.

El doble de Freddy Fermín puso a los Padres arriba 2-1 en la tercera entrada.

Marcelo Mayer impulsó una carrera para Boston en la segunda entrada con un elevado de sacrificio, un día después de que los Red Sox ganaran su primer partido en casa.

Tras lanzar seis entradas sin permitir carreras en una victoria en su primera apertura , el abridor de los Padres, Randy Vásquez, permitió una carrera en seis entradas.

En su segunda apertura tras limitar a Cincinnati a más de 5 1/3 carreras en una derrota , el abridor de los Red Sox, Connelly Early, tuvo problemas con su control, permitiendo dos carreras en cuatro entradas con cuatro bases por bolas. Ponchó a cuatro, elevando su total a 39 en sus primeras seis aperturas de carrera, la mayor cantidad en la historia de Boston.